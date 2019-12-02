МТС сделала покупку гаджетов для юрлиц и ИП еще удобнее

Бизнес-пользователи могут покупать смартфоны и другие гаджеты и получить их в тот же день. Кроме того, представитель компании или ИП получит кэшбэк в размере 5%.

Обычно продавец выставляет счет покупателю на бумаге или в электронном виде, после чего покупатель передает счет в бухгалтерию или сам заносит данные в клиент-банк. Затем он проводит платеж и ждет, когда деньги поступят на банковский счет продавца. Новый сервис позволяет ускорить процесс покупки девайсов для юрлиц и ИП в интернет-магазине МТС с нескольких дней до пары часов, исключить ошибки при формировании платёжного поручения и получить свой заказ день в день.

Покупка с расчетного счета позволит клиенту получить вычет по НДС и снизить налогооблагаемую базу по налогам на прибыль, если компания их платит.

Функционал работает на базе сервиса мгновенных платежей для юр. лиц и ИП от Сбербанка и Яндекс.Кассы. На сайте интернет-магазина МТС любая организация или ИП может заказать смартфон или другое устройство и оплатить его с расчётного счёта компании через «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Также при покупке смартфона или любого другого гаджета на компанию, представитель юр. лица или ИП получит кэшбэк в размере 5% на свой личный счет в программе MTS Cashback. Кэшбек можно потратить на оплату услуг связи МТС или на покупку товаров в любом салоне МТС.