2019-12-02T17:00:11+03:00
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Обидчик Кличко выступит против упитанного мексиканца

Телезрителям покажут поединок за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Энди Руисом
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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Энтони Джошуа мечтает отомстить Руису.Энтони Джошуа мечтает отомстить Руису.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Поначалу эта история была похожа на голливудское кино: непобедимый чемпион-тяжеловес встречается с амбициозным претендентом, в драматичном поединке проигрывает ему, а затем становится его другом и наставником. Увы, на этом аналогии с "Рокки" заканчиваются и начинается история совсем уж невероятная.

Англичанин Энтони Джошуа - статный, мускулистый, сравнительно молодой - действительно уложил два года назад в тяжелейшем бою казавшегося непотопляемым Владимира Кличко и отобрал у украинца чемпионские пояса сразу по нескольким версиям - WBA, WBO, IBF и IBO. О том славном поединке сняли документальный фильм, в котором участники боя признавались во взаимных симпатиях друг к другу, а Кличко даже обещал помочь Энтони в его дальнейшей карьере. Казалось, что карьера эта, с учетом таланта английского боксера и опыта его свежеиспеченного наставника (или советника) будет яркой и долгой, и вряд ли найдется боец, способный побить двухметрового гиганта. Но 1 июня в Нью-Йорке в поединке, который считался для Джошуа проходным, новоявленный чемпион был бит мексиканцем Энди Руисом-младшим.

Изюминкой поединка стало то, что Руис внешне напоминает скорее не могучего атлета, а хрестоматийного футбольного болельщика с его главным атрибутом - внушительным пивным животом. Будучи на 10 сантиметров ниже Джошуа, Энди смотрелся чрезвычайно комично на фоне статного противника, что не помешало мексиканцу выдержать атаки оппонента и ответить несколькими увесистыми ударами. После одного из них Джошуа хоть и поднялся на ноги, но на вопрос судьи "Ты готов продолжать бой?" ответил столь неуверенно, что рефери закончил поединок. Так Руис, словно герой знаменитого рассказа Джека Лондона, стал чемпионом - кстати, первым мексиканцем, завоевавшим титул лучшего боксера мира в тяжелом весе.

Естественно, сразу же зашла речь о реванше, который не заставил себя долго ждать. Бой между Джошуа и Руисом станет центральным событием боксерского шоу, которое пройдет 7 декабря Саудовской Аравии.

Первый канал, Бокс. Бой за титул чемпиона мира.

7 декабря, 23:50

ИСТОЧНИК KP.RU

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