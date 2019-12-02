2019-12-02T19:43:14+03:00
Политика

Минобороны: У The New York Times случился затяжной вброс фейка

Журналисты заявили редактору, что у них ушел месяц на расшифровку переговоров русских летчиков, которые в боевой обстановке никогда не общаются в открытом радиоэфире
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал статью в The New York Times.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал статью в The New York Times.Фото: Министерство обороны РФ
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У американской газеты The New York Times (NYT) случился затяжной вброс фейка. Да, так бывает при стрельбе сырым порохом. Ковбой нажимает спусковой крючок, а выстрел происходит через несколько секунд. Случается, что затяжной выстрел ранит самого стрелка, который пытается в это время перезарядить свой кольт.

Именно таким фейком сегодня и ранилось NYT. Прямо в голову: издание сообщило о якобы случившейся бомбардировке ВКС России в августе (!) "лагеря беженцев" в Сирии.

- Как и полтора месяца назад, нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий (!) "лагеря беженцев" мошенниками из "Белых касок", кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России.

В материале подчеркивается, что журналисты NYT приложили титанические усилия на "расшифровку" в течение многих месяцев переговоров российских летчиков в Сирии, - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков

Генерал-майор заявил, что устал уже напоминать заказчикам подобных фейков,что передача координат целей летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляется голосом в открытом радиоэфире.

- Все остальные притянутые редакцией псевдодоказательства – примитивны, беспредметны, и по-русски называются: "пальцем в небо". А на что в действительности потратили долгие месяцы и редакционные деньги журналисты NYT, остается гадать, - отметил Конашенков.

Остается выразить иностранным коллегам искреннее сожаление. Жаль, когда в старейшем издании Америки находятся журналисты, которые становятся жертвой манипуляций со стороны террористов и их приспешников из "Белых касок".

ИСТОЧНИК KP.RU

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