2019-12-02T19:53:11+03:00
Происшествия

В сети появилось видео с места обрушения моста под Оренбургом

По данным экстренных служб, погибших нет, пострадали двое мужчин - они получили травмы средней тяжести
Диана НЕПОМНИЩАЯ
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Обрушившийся мост.Обрушившийся мост.
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Мост-развязка с Загородным шоссе расположен на улице Терешковой, на въезде в Оренбург со стороны колхоза им. В.И.Ленина. По данным ГУ МЧС России по Оренбургской области, сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в оперативно-дежурную смену спасателей сегодня вечером, в 17.10 (мск).

Во время обрушения на путепроводе находились три автомобиля – «Лада Приора», «Мерседес» и грузовик. Водитель «Приоры», по свидетельству очевидцев, остановился на мосту из-за поломки автомобиля. Во время падения он повредил ногу.

Сейчас бывшая «переправа» выглядит как груда бетона. На месте ЧП работают представители всех экстренных служб: скорой и реанимационной помощи, дорожной полиции, МЧС. Близко к месту происшествия никого не подпускают, так как есть опасность дальнейшего обрушения. Спасатели пытаются оценить масштаб ЧП, с осторожностью поднимаясь на насыпь, которая еще несколько часов назад была автомобильным мостом.

Сейчас бывший мост выглядит как груда бетона.

Сейчас бывший мост выглядит как груда бетона.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Всего привлечено 39 человек и 15 единиц техники.

Обрушение автомобильного моста в Оренбургской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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