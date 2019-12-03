Член Общественной палаты Павел Пожигайло: Не дали сыну поиграть в компьютер? Прощайся с ребенком - его заберут

МАГИЯ ЦИФР

- Нынешние законы по защите от побоев, мягко говоря, работают с трудом. И авторы закона говорят о тысячах пострадавших женщин.

- Вот на общественных слушаниях сидят апологеты этого закона, говорят: 14 миллионов преступлений, 14 тысяч убитых женщин. В МВД отвечают: а у нас другая статистика. В 2018 году тысяча бытовых убийств. Из них 700 мужчин, 300 женщин. Среди них 56 детей. МВД говорит: 95% были в состоянии острого алкогольного или наркотического опьянения. Проблема в алкоголизме, в наркомании. При чем здесь домашнее насилие?

У нас есть статьи Уголовного кодекса. Слышите шум в чужой квартире - звоните в полицию. Если сотрудники увидят избитую жену - мужа увезут в отделение. Если ребенок сломал руку, его в травмпункте опросят: «А не побили тебя дома родители?» Все эти правила уже прописаны в законах. У нас хромает правоприменение, да.

Павел Пожигайло.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Есть то, что вы поддерживаете в законе?

- Вот цитата: «Основной принцип профилактики семейно-бытового насилия - поддержка и сохранение семьи». Очень правильный акцент. И внутри семьи задача - полностью ликвидировать физическое насилие.

Второе: предполагается добровольность получения помощи. К вам в дом не придут какие-то чудаковатые общественники, чтобы выписать ордер.

Третье: есть понятие «примирение». Представьте, поругались муж с женой. Даже она запустила в него горшком цветочным, а он залепил пощечину. Наутро помирились, покаялись. Нет сильных побоев, нет тех причин, по которым может быть возбуждено административное и уголовное преследование. Зачем изолировать их друг от друга?

Четвертое: кризисные центры. Один такой уже есть в Москве. Пусть будут в каждой губернии. Там женщины смогут спрятаться с детьми, если чувствуют дома угрозу.

«ЧУЖИХ В ДОМ НЕ ПУСКАТЬ»

- Какие минусы нашли?

- Термин «психическое насилие». Под него можно подогнать что угодно. Допустим, у мужа или жены проблемы на работе. Поругался с начальником. Пришел домой на взводе. И дома уже побранились супруги. Но причиной были не муж или жена, а дела внешние. Как это будет решаться?

Плохо, что сохранились в законопроекте некоммерческие организации. Залезть домой не смогут, но они должны заниматься некой профилактикой. Это противоречит Конституции, которая говорит, что невозможно вмешательство в личную жизнь людей.

Только цифры.

«НЕ ПУГАТЬ, А УЧИТЬ»

- Что бы вы поменяли в законе?

- Первое: название. Пусть будет закон о сохранении, укреплении семьи. Закон о семейном насилии сам по себе плох.

Второе: должно идти воспитание мальчишек и девчонок в школах, детсадах. Тогда парень не станет поднимать на жену руку. Не потому что боится полиции - он ее уважает и ценит.

Третье: убрать характеристику психического насилия. Это реально не будет работать. А оставить физическое насилие.

Четвертое: наделить полномочиями МВД, участковых инспекторов, увеличив их количество, их зарплату. Чтобы у инспектора не было миллиона человек в его районе. Вот он зафиксировал побои. Чтобы эти мужчина или женщина отправились в СИЗО.

А пока что люди в России боятся этого закона. Боятся, что в их семьи будут влезать, отнимать детей. Ведь это только начало. Дальше авторы хотят пролоббировать секспросвет в школах, введение терминов «родитель один и два» вместо мамы и папы. Европа тоже 20 лет назад встала на эти рельсы. А все шло под прикрытием борьбы с домашним насилием.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Убивают за закрытыми дверями. Без свидетелей»

Один из авторов закона, правозащитница Алена Попова, обсудила нашумевшую идею с журналистом Максимом Шевченко в эфире Радио «КП» (97,2 FM).

«ПРЕДОТВРАТИТЬ, А НЕ ЖДАТЬ СМЕРТИ»

- Почему надо вычленять специально насилие в семье?

- Это не только по отношению к женщинам, но и к детям, к мужчинам. Закон не имеет пола, возраста. Домашнее насилие вычленено в специальный вид деяний, потому что 40% насильственных преступлений совершается в семье.

- В чем специальность этого вида насилия?

- Они происходят за закрытыми дверями, где может не быть свидетеля. Там вам никакой прохожий не поможет. У нас Уголовный и Административный кодексы реагируют уже на последствия. А закон называется - о профилактике. Специальность вида в том, что он всегда скрыт от публики.

- Как вы собираетесь отдельно квалифицировать домашнее насилие как юридическое понятие?

- Там есть круг близких лиц, к которым применяется систематическое насилие. В этом разница между единичным актом насилия. Пришел Раскольников и убил - это убийство. А здесь - систематическое. Там могут быть и побои, и истязания. Близкие лица - это близкие родственники, люди, ведущие совместное хозяйство, супруги или бывшие супруги.

Алена Попова. Фото: facebook.com

«ЕСТЬ ПРАВО ПРИМИРИТЬСЯ»

- Как вы хотите это предотвращать?

- Важно, чтобы участвовали третьи лица. У тебя за стенкой кричит ребенок, ты вызываешь полицию. Сейчас полиция звонит в дверь. Если собственник не открыл дверь, то полиция ничего не сможет сделать. Когда у тебя происходит насилие в семье, полиция приходит, открывает дверь отец сестер Хачатурян. Полиция говорит: нам сказали, твои девочки в школу не ходят. Он говорит: нет, у нас все нормально, я болею, они меня лечат. С ними все нормально, я же отец, давайте отсюда. И полиция уходит. Так происходит сейчас по нашим законам.

Профилактика заложена в нашем законе. Пришла полиция, определила, что действительно что-то не так. Дала охранный ордер Хачатуряну: насилие не применяешь, свободу передвижения не ограничиваешь, не угрожаешь. Если это будет, то девочки имеют право сообщить либо имеют право сообщить третьи лица. Если это повторится, тогда ты будешь привлечен к уголовной ответственности. И ты еще ходишь на специальные курсы по работе с гневом.

- Отношения в семье - сложные психологические отношения. Сегодня дико ссорятся, кричат, а через два часа лучше на земле никого нет.

- Охранный ордер можно обжаловать, отменить, продлить. В семье отношения сложные. Это не история того, что тебе выдали пожизненно охранный ордер. Если ты считаешь, что охранный ордер больше не нужен, ты приходишь как жертва и отменяешь его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проект закона о домашнем насилии: Не купил жене шубу - уже насильник? Выселяйся из квартиры?!

"КП" пробует разобраться в документе, который вызвал немало споров

В телевизоре и интернете рвут друг на друге рубахи - депутаты и общественники спорят - зачем нужен и что нам принесет новый Закон о «домашнем насилии». Защитит женщин от мужей-тиранов? Или разобьет тысячи семей, сделает детей сиротами, отправив их в детдом, а родителей - в тюрьму? (подробности)

ЕЩЕ

Почему закон о домашнем насилии расколол общество на тех, кто сильно «за» и резко «против»?

Вокруг инициативы, которую в России еще только собираются принять, уже схлестнулись либералы и патриоты, феминисты и домостроевцы. Страсти кипят

«Не выноси ссор из избы», «За закрытыми дверями», «Муж и жена одна сатана». Что еще там у нас из народного. Ах, да, наше любимое: «Бьет, значит любит»… Все это и веками устоялось и, кажется, уже окончательно укоренилось на подкорках сознания. Потому-то, наверное, обсуждение Закона «О профилактике домашнего насилия» идет с таким скрипом. Я бы, может быть, и сама не понимала его значимости, если бы однажды не попала в ситуацию, когда ты жертва у себя дома, и никто-никто не может тебе помочь. (подробности)