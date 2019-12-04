Дима Билан не смог решить задачку для первоклашек

Танцующего председателя Ремесленной палаты Оренбуржья пришлось уводить со сцены экономического форума

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Первоклассник обыграл Диму Билана в интеллектуальном шоу

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Житель Воронежской области 16 раз ударил себя сковородой по голове, чтобы не идти в армию

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Мошонки и Сахарная Головка уступили Мутному Материку звание деревни с самым смешным названием

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В Череповце у поликлиники поставили только ворота с замком, потому что забор не согласовали

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Карельский чиновник для переселения предложил жильцам аварийного дома дождаться смерти «какой-нибудь одинокой бабушки»

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В Ростове Великом по программе благоустройства высадили цветы, несмотря на мороз

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Турист пытался снять селфи в затопленной Венеции и едва не утонул