«Золотой мяч» – Лионелю Месси, приз имени Льва Яшина – Алиссону Бекеру

«Франс Футбол» открыл парад подведения итогов 2019 года. Ставший культовым «Золотой мяч» лучшему футболисту мира вновь достался нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси. Это уже шестой его подобный трофей – теперь Лео официально лучше Криштиану Роналду.

Король Лев

Но главное, в Париже состоялся дебют нового приза: лучшему голкиперу года вручают трофей, который носит имя легендарного Льва Яшина. Легенда советского футбола – единственный в истории вратарь, которому вручали «Золотой мяч». Так что когда «Франс Футбол» придумал награждать не только лучшего игрока, но и лучшего голкипера, у вратарской премии не было ни единого шанса получить чье-то другое имя. А то, что Яшин-трофи по сути превратился в отдельный «Золотой мяч» для голкиперов – вдвойне приятно.

На признание 2019 года претендовал десяток лучших стражей ворот от Нойера и Тер-Штегена до Алиссона Бекера. И это было волнительно. Чтобы увидеть, как впервые вручают приз имени Яшина в Париж прилетели его внук Василий Фролов, а так же вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин. Но главными действующими лицами стали не они, а голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер! Ему первому и досталась статуэтка, символизирующая главный трофей для всех вратарей мира!

А потом был вручен еще один «Золотой мяч», теперь уже женский. Лучшей футболисткой была признана Меган Рапино – лидер сборной США с розовой прической, которая открыто объявляет о своей нетрадиционной ориентацией, и сцепилась с Трампом в твиттере. Но все, наблюдая, как на экране что-то трогательно говорит семья Рапино, ждали главной развязки: кто из мужчин станет обладателем «Золотого мяча». Хотя интрига была так себе.

Четыре года спустя

И вроде бы не было в этом году безоговорочного лидера. Но уже за несколько дней до вручения «Золотого мяча»-2019 интрига, кто станет его обладателем, скончалась бесповоротно. Журналисты разведали, что к Лионелю Месси в Барселону приехал репортер «Франс Футбола» брать традиционное для таких событий большое интервью, и коэффициенты букмекеров на Лео обрушились с такой скоростью, что им мог посочувствовать даже аргентинский песо.

Лионель Месси последний раз признавался лучшим из лучших в 2015 году, когда «Золотой мяч» «Франс Футбол» вручал вместе с ФИФА. Потом эстафету на два года перехватил Криштиану Роналду, затем в 2018 году спор великих вмешался Лука Модрич, но вот золотой трофей снова был готов пасть в руки аргентинца.

Кто, если не Месси?

А кто кроме него? Криштиану Роналду? В «Ювентусе» был лучшим, но это только Италия, она сейчас не центр футбольного мира. Вирджил ван Дейк? Но времена, когда лучшими признавали защитников, пусть и бравших Кубок чемпионов, остались в 1970-х вместе с Францом Беккенбауэром. И получалось, что кроме Месси никого и нет. Хотя что он сделал в 2019-м? Вытащил только «Барселону» на первое место в Ла Лиге, но Лига чемпионов ему на этот раз не покорилась.

Это уже шестой "Золотой мяч" Месси – теперь Лео официально лучше Криштиану Роналду.Фото: REUTERS

Так Лео снова стал королем. В очередной раз ему удалось провернуть такой сумасшедший финт, что все соперники остались позади. А главное, за спиной теперь Криштиану Роналду. Ведь у него – пять Золотых мячей. У Мессии – уже шесть. Теперь мы знаем, кто лучший футболист в истории.