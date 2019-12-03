Зрители подходили к Нине Дорошиной со словами: «Людк, а, Людк!»

Нина Дорошина была одной из прим «Современника». Актриса с феноменальной кошачьей органикой, она до последней молекулы вживалась в роль так, что даже ее партнеры по сцене начинали ей верить. Марина Неелова рассказывала, как однажды, когда они с Дорошиной играли спектакль, Нина Михайловна вдруг схватилась за сердце и упала. Неелова чуть не забыла от ужаса текст и одними губами спросила: «Нина Михайловна, что с вами? Остановить спектакль?» И та, лежа «в отключке», прошептала: «Все нормально, это я по роли».

Ее талант перевоплощения не был использован в полной мере в кино (всего 30 ролей), но народную любовь Дорошина все-таки снискала благодаря Наде Кузякиной - героине комедии «Любовь и голуби». После выхода фильма на экраны к ней подходили на улице со словами: «Людк, а, Людк!»…Запомнили и ее кокетливую оперную певицу на пенсии, которая «немножечко вяжет» из фильма «По семейным обстоятельствам». Кстати, режиссер Алексей Коренев еле уговорил ее сняться в этом эпизоде. А те зрители, что постарше, вспоминают, как она была хороша в фильме «Первый троллейбус», в котором снималась вместе с Олегом Далем, своим будущим мужем. По ее очаровательной героине Даше можно было понять, почему мужчины влюблялись в Дорошину безоглядно.

А ее самой большой любовью был создатель «Современника» Олег Ефремов. Роман с ним был бурным, страстным, с ревностью, с выяснением отношений, разрывом и примирением. Назло Ефремову (он был в то время женат на актрисе Алле Покровской, которая тоже работала в «Современнике») Дорошина вышла замуж за юного Даля (он был моложе ее на 7 лет), но сбежала с Ефремовым прямо со свадьбы на глазах у несчастного жениха. По другой версии, со свадьбы сбежал все-таки Даль, когда на торжество пришел Ефремов и полушутя сказал Дорошиной: «Любишь ты все равно меня». Как бы то ни было, в обоих случаях роль Даля была незавидной.

При этом красавицей Дорошина никогда не была - круглолицая, пухленькая, курносая. Но обладала магнетическим действием на мужчин! В нее был влюблен режиссер Юрий Чулюкин, но снова вмешался Олег Ефремов. И увел за собой в… неопределенность. Их любовь была долгим, искренним и мучительным чувством длиною в жизнь. Перед смертью Ефремов просил пригласить к нему проститься только Дорошину. Но она не пришла, сказала, что занята своими студентами. Потом себя за это корила. Это был один из немногих случаев, когда актриса призналась в искренних переживаниях. Но чаще на жизнь она не жаловалась. Себя не жалела, даже когда перешла в серебряный возраст. Если не играла в театре «Современник», то пропадала в учебных классах и на репетициях со студентами-щукинцами. В театральном институте она преподавала больше 30 лет. Говорила, что много работы - это и есть ее самая большая радость. На вопрос журналистов, как настроение, отвечала: «Настроение всегда деловое». При этом оставалась женщиной. В один из наших последних разговоров, накануне ее очередного юбилея, я спросила Нину Михайловну, как она будет отмечать. «О чем вы?! Какие застолья? Я сижу на строгой диете. День рождения посвящу себе - маникюр, прическа, косметолог… Я все-таки женщина».