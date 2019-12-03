Удача и лотерейный билет

ИЗ ИСТОРИИ

До новой эры

Еще в древнегреческих мифах воины по очереди тянули из золотого шлема камешки. Выигравший получал право сразиться с Зевсом, то есть либо выжить, либо достойно умереть.

1515 год

В Генуэзской республике появилось слово «лото», означавшее «судьба». На выборах в местный парламент голосованием избирались 90 претендентов, а в финале отбирали пятерых самых достойных. Жеребьевка проводилась по формуле 5 из 90.

1526 год

Впервые лотерея стала государственной: король Франции Франциск I издал указ о проведении розыгрышей, желая пополнить прохудившуюся казну.

Начало XVIII века

Московский часовщик Яков Гассенус провел первую в нашей стране лотерею. Двое детей доставали лотерейные билеты из ящика, а организатор тут же раздавал призы.

1760 год

Вышел указ «О учреждении Государственной лотереи для содержания отставных и раненых обер- и унтер-офицеров и рядовых». Проведена «Первая государственная лотерея». Тираж - 50 000 экземпляров, стоимость билета - 11 рублей. Вырученные средства пошли на помощь раненым и отставным военным.

1860 год

Принят сенатский указ «О конфисковании товаров, кои носят по домам для играния лотерей».

1914 год

Средства, вырученные от государственной лотереи, шли на помощь раненым на фронтах Первой мировой.

1918 год

Лотереи объявлены буржуазным пережитком и запрещены декретом Совнаркома.

1921 год

Из-за неурожая и финансовых проблем запущена лотерея ОСОАВИАХИМ. Организация розыгрышей стала прерогативой государства. Специфика: из-за дефицита всего в стране придумали денежно-вещевые лотереи.

1958 год

Лотереи начали проводить регулярно. После денежной реформы билет стоил 30 копеек, выигрыши - от рубля до автомобиля «Москвич» или чуть позже - «Жигули». Четыре раза в год проходили тиражи лотереи ДОСААФ с выигрышами от рубля до «Волги». На выигрыши шла всего четверть средств, вырученных от продажи билетов.

1974 год

Тиражи «Спортлото» начали проводиться в прямом эфире в студии Центрального телевидения. За 20 лет лотерея принесла государству 500 млрд рублей - на эти средства по всему СССР строились спорткомплексы, а в 1980 году лотерея сыграла значительную роль в финансировании Олимпиады.

1982 год

Вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82». Его посмотрели свыше 55 миллионов зрителей.

1994 год

В воскресенье, 16 октября, в 11.15 (мск) прошел первый тираж «Русского лото». Мало кто ожидал, что в 90-е передача станет самым популярным телепроектом страны. В топе он и сегодня.

1996 год

С Новым годом россиян поздравил сначала президент Борис Ельцин, а вслед за ним - бессменный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов. На этот тираж продали 15 млн билетов, то есть участником розыгрыша стал каждый 10-й житель страны.

2014 год

Вступил в силу закон, запрещающий в России негосударственные лотереи. С 1 июля лотереи проводятся по решению и под эгидой правительства. Миссия государственных лотерей - финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта.

2017 год

Зафиксирован рекордный выигрыш в «Русском лото» - 506 млн рублей. Это произошло в 1204-м тираже. Победительницей стала жительница Воронежской области.

2019 год

Всенародно любимая телелотерея «Русское лото» отметила 25-летие. По итогам праздничного, 1306-го тиража «Русского лото» в стране появились 67 лотерейных миллионеров. По итогам тиража выигрышными оказались 10 055 893 билета государственной лотереи.