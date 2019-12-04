2019-12-04T01:47:11+03:00
Общество

Вместо пластика: чем заменить пять обычных бытовых предметов, чтобы не засорять окружающую среду

Одноразовые бритвы, зубные щетки и тюбики от косметических средств, после использования остаются в почве или воде на несколько столетий — они не разлагаются
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
наши обычные щетки и бритвы наносят планете колоссальный уроннаши обычные щетки и бритвы наносят планете колоссальный уронФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Волонтеры, которые убирают мусор с прибрежных зон отмечают, что вода выносит на берег невероятное количество старых зубных щеток, одноразовых бритв, ватных палочек, влажных салфеток и тюбиков от косметических средств. И если с бутылочками от шампуня вопрос можно решить просто сдав его на переработку (при условии, что на этикетке есть маркировка 1 или 2 — эти виды пластика чаще всего идут на переработку, их принимают почти везде), то с остальными, привычными нам вещами получается сложнее.

ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Стоматологи рекомендуют менять ее каждые 3-4 месяца. Куда же девать старую? На переработку пластик от зубных щеток не годится, поэтому люди, думающие о безопасности окружающей среды нашли альтернативу – зубные щетки из бамбука. После использования ее можно даже воткнуть в землю во дворе и через год она полностью компостируется.

БРИТВА

Сейчас очень модно возвращаться к стилю Old School, именно такое решение предлагается в деле борьбы с излишним пластиком при ежедневном бритье. А именно — использовать многоразовый станок со сменными лезвиями. Это и брутально и экологично!

МОЧАЛКА

Здесь все просто. Вместо пластиковой мочалки для тела можно использовать альтернативные изделия из натуральных материалов: лен, морская губка, лык, береста, люфа, китайская крапива. Вместо синтетических массажных рукавичек для тела можно использовать щетку из кокоса с деревянной ручкой — она, кстати не только экологичней, но и гораздо эффективнее улучшает циркуляцию крови и борется с целлюлитом.

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ

Представить себе жизнь без ватных палочек сегодня очень сложно, но к счастью, есть сразу несколько альтернативных вариантов. Для чистки ушей можно использовать специальные силиконовые или металлические многоразовые приспособления с петелькой на конце. Для косметических целей можно использовать палочки с основой из бамбука или плотной бумаги вместо пластика.

СРЕДСТВА ЖЕНСКОЙ ГИГИЕНЫ

Женщина в среднем за всю жизнь использует боле 11 000 одноразовых соедств гигиены – огромная куча. Беда в том, что современные прокладки могут состоять из пластика почти на 90%. Эксперты подсчитали, что всего лишь одна женская штучка содержит столько же пластика, сколько 4 пакета. Альтернативных вариантов два: это средства гигиены из натурального хлопка или многоразовые прокладки, которые можно стирать либо менструальные чаши из силикона, которые также можно использовать много раз. Сейчас такие чаши только начали набирать популярность в России, и использовать из решают не многие, но год от года продажи таких товаров растут, потому, что современные женщины все чаще задумываются о безопасности окружающей среды.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Изменись сам и измени еще пять людей вокруг». Как Артем Королев спасает Землю от пластикового апокалипсиса
Актер и телеведущий Артем Королев всегда выбрасывает пластиковые бутылки в специальный контейнер. И еще кое — что делает для экологической безопасности нашей планеты
Новости 24
"Крайних сроков я не устанавливал": Трамп готов к торговому соглашению с КНР, но не назвал дату сделки
"Цели не достигнуты": В США заявили, что антироссийские санкции оказались провальными
Крепкий орешек: Брэд Питт рассказал, что не плакал около 20 лет
Под завалами дома в Белгородской области нашли тело мужчины
В Потсдаме на вилле телеведущего нашли останки советского солдата
"Пролетел "зайцем": Пользователей Сети возмутил пони в салоне самолета
Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
"Подстрекал иностранное правительство": Демократы нашли основание для импичмента Трампу
Появился список пострадавших в результате взрыва бытового газа в Белгородской области
«Нет капитуляции!»: в Раде предъявили требования Зеленскому перед «нормандским форматом»
Арестованный в США россиянин Олег Никитин свою вину не признает
Предварительная причина взрыва газа в жилом доме в Белгородской области - неисправного отопительного котла
«Это может быть здорово»: Трамп заявил о желании ладить с Россией
Макрон призвал заключить новый ДРСМД с участием Европы
В США арестовали россиянина по обвинению в нарушении санкций