Вместо пластика: чем заменить пять обычных бытовых предметов, чтобы не засорять окружающую среду

Волонтеры, которые убирают мусор с прибрежных зон отмечают, что вода выносит на берег невероятное количество старых зубных щеток, одноразовых бритв, ватных палочек, влажных салфеток и тюбиков от косметических средств. И если с бутылочками от шампуня вопрос можно решить просто сдав его на переработку (при условии, что на этикетке есть маркировка 1 или 2 — эти виды пластика чаще всего идут на переработку, их принимают почти везде), то с остальными, привычными нам вещами получается сложнее.

ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Стоматологи рекомендуют менять ее каждые 3-4 месяца. Куда же девать старую? На переработку пластик от зубных щеток не годится, поэтому люди, думающие о безопасности окружающей среды нашли альтернативу – зубные щетки из бамбука. После использования ее можно даже воткнуть в землю во дворе и через год она полностью компостируется.

БРИТВА

Сейчас очень модно возвращаться к стилю Old School, именно такое решение предлагается в деле борьбы с излишним пластиком при ежедневном бритье. А именно — использовать многоразовый станок со сменными лезвиями. Это и брутально и экологично!

МОЧАЛКА

Здесь все просто. Вместо пластиковой мочалки для тела можно использовать альтернативные изделия из натуральных материалов: лен, морская губка, лык, береста, люфа, китайская крапива. Вместо синтетических массажных рукавичек для тела можно использовать щетку из кокоса с деревянной ручкой — она, кстати не только экологичней, но и гораздо эффективнее улучшает циркуляцию крови и борется с целлюлитом.

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ

Представить себе жизнь без ватных палочек сегодня очень сложно, но к счастью, есть сразу несколько альтернативных вариантов. Для чистки ушей можно использовать специальные силиконовые или металлические многоразовые приспособления с петелькой на конце. Для косметических целей можно использовать палочки с основой из бамбука или плотной бумаги вместо пластика.

СРЕДСТВА ЖЕНСКОЙ ГИГИЕНЫ

Женщина в среднем за всю жизнь использует боле 11 000 одноразовых соедств гигиены – огромная куча. Беда в том, что современные прокладки могут состоять из пластика почти на 90%. Эксперты подсчитали, что всего лишь одна женская штучка содержит столько же пластика, сколько 4 пакета. Альтернативных вариантов два: это средства гигиены из натурального хлопка или многоразовые прокладки, которые можно стирать либо менструальные чаши из силикона, которые также можно использовать много раз. Сейчас такие чаши только начали набирать популярность в России, и использовать из решают не многие, но год от года продажи таких товаров растут, потому, что современные женщины все чаще задумываются о безопасности окружающей среды.