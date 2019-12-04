2019-12-04T01:48:42+03:00
Экономика

Международный форум «Электрические сети» стартовал в Москве

Масштабное для отрасли событие соберет более 17 тысяч человек
Анна ГЛАДКИХ
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Приоритетная задача для отрасли – это цифровая трансформацияПриоритетная задача для отрасли – это цифровая трансформацияФото: Алексей ФОКИН
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Приоритетная задача для всей отрасли сегодня – это цифровая трансформация всего электросетевого комплекса. Именно ее решению и посвящена большая часть мероприятий Международного форума «Электрические сети» (МФЭС-2019).

Выставочная площадка форума занимает площадь более 20 тысяч квадратных метров. Здесь свои инженерные решения покажут порядка 400 экспонентов, а всего организаторы форума – ПАО «Россети» ожидают, что за три дня работы площадку посетит 17 тысяч участников из разных регионов страны и партнеры из зарубежья.

3 декабря стартовала деловая программа форума. Она началась с пленарного заседания «Цифровая трансформация: новые возможности для регионов и инвесторов», в работе которого принял участие Министр энергетики РФ Александр Новак. Всего на площадке форума запланировано более 50 тематических мероприятий.

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