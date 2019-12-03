Детский хоспис «Дом с маяком» получил грант из бюджета Москвы

Конкурсная комиссия одобрила 150 заявок на получение грантов «Москва - добрый город». Более 500 миллионов рублей - итоговая сумма финансирования благотворительных проектов в год. Из них - 400 млн. выделено социальным блоком правительства Москвы, а более 100 млн. добавляют сами организации. Десять тысяч москвичей получат поддержку от общественных организаций, благотворительных фондов и волонтеров.

20 фондов, лидеров некоммерческого сектора, получили большие гранты со средним объемом финансирования от 5 до 10 млн рублей. 99 НКО получили средние гранты до 5 млн рублей. Еще 31 проект получил малый грант до 500 тысяч рублей.

Самый большой грант в 10,8 млн рублей получил детский хоспис «Дом с маяком». Этот проект включает два направления - социально-психологическая поддержка подопечных хосписа и их семей, а также услуга «Передышка»: родители смогут оставить ребенка на несколько дней в хосписе под присмотром квалифицированных нянь.

Всего в конкурсе «разыгрывались» гранты по семи тематическим направлениям. Самой популярной стала категория, посвященная помощи и поддержке людей с инвалидностью. Гранты получили 50 проектов на сумму 169,65 млн рублей. Вторую строчку заняли социальные проекты для многодетных мам и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Здесь были одобрены 37 заявок на сумму 79,58 млн рублей. Третьими стали проекты по социальной адаптации и реабилитации людей без определенного места жительства.

«Конкурс помог выявить очень нужные для москвичей проекты, которые облегчат жизнь тысячам людей. НКО смогут внести свои услуги в социальный навигатор на сайте Департамента, чтобы москвичи узнали о них и четко понимали, как, где и к кому они могут обратиться за помощью.

К сожалению, более трехсот заявок мы не смогли поддержать. Пришлось отказывать ряду хороших проектов, у которых есть потенциал. Некоторые решения комиссии давались очень трудно. Несколько неодобренных проектов мы взяли на заметку и будем смотреть, как интегрировать предложенные ими социальные технологии в нашу работу», - подвела итог первый заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы поздравляет победителей и желает успешной реализации проектов!

Полный список проектов-победителей - на сайте конкурса грантов: https://dobrayamoskva.ru/final-results/

ЦИФРЫ

Всего на сайте конкурса было открыто 832 личных кабинета, через них было подано 509 заявок.

11 некоммерческих организаций-заявителей не были допущены до конкурса по формальным признакам: не было регистрации в Москве, существовали менее года, имели налоговую задолженность и даже арестованные счета.

498 проектов прошли серьезную экспертную оценку.

127 признанных экспертов некоммерческой сферы провели 1587 экспертиз.

В 93 спорных случаях привлекались дополнительные эксперты и проводилось повторное рассмотрение проекта.

Общая сумма рассмотренных заявок составила более полутора миллиардов рублей, то есть в 3,8 раза превысила сумму, намеченную к распределению на конкурсе (400 млн рублей).