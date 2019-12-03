СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Все 27 томов "дела сестер Хачатурян"направлены в Генеральную прокуратуру. На вынесение решения — направить дело в суд, вернуть на доследование, переквалифицировать статью и прочие варианты — у прокуроров по закону от 10 до 30 дней.

Там же в Генпрокуратуре лежит заявление защитников девочек о прекращении уголовного преследования.

- Из всех материалов дела и заключений экспертов можно сделать вывод, что все произошедшее ничто иное, как необходимая оборона, за которую уголовное преследование не предусмотрено, - объяснил «КП» защитник Ангелины Хачатурян Алексей Паршин. - Соответствующее ходатайство о прекращении уголовного преследования нами было подано еще на этапе следствия, но получен отказ. Теперь мы его обжалуем в Генпрокуратуре.

Расследование уголовного дела следователями Главного следственного управления СК было окончено уже давно — еще летом. Тогда же сестрам было предъявлено окончательное обвинение по статье 105 ч.2 «Убийство группой лиц по предварительному сговору». По данной статье предусмотрено наказание до 20 лет. Следователи не посчитали необходимым переквалифицировать дело, что возмутило общественность и порадовало потерпевшую сторону — сестер и племянников убитого.

С августа по декабрь шел этап ознакомления с материалами дела.

- В деле 27 томов, и потерпевшая сторона очень долго их изучала, - рассказал «КП» защитник Крестины Хачатурян Алексей Липцер. - Закончили буквально на прошлой неделе.

Михаил ХачатурянФото: Личный архив

Напомним, что три сестры-погодки Мария, Ангелина и Крестина обвиняются в убийстве своего отца Михаила. Произошло это в июле 2018. Девушки нанесли родному отцу около 38 ножевых ранений. Позже судмедэспертами младшая Мария была признана невменяемой на момент совершения преступления. Дело против нее выделено в отдельное производство и будет рассматриваться отдельно от сестер. Девушка находится на профилактическом учете в психиатрическом диспансере и проходит курс лечения и курс реабилитации у психолога. По мнению экспертов института им. Сербского, все три сестры длительное время подвергались насилию (в том числе и сексуальному) со стороны отца.

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