Сам себе Дед Мороз: каждый третий россиянин самый дорогой подарок купит для себя

Больше всего денег в преддверии нынешнего Нового года россияне планируют потратить на подарки себе, любимым — 10 тысяч рублей (почти вдвое больше, чем годом раньше). Примерно ту же сумму наши граждане предполагают потратить на новогодний стол. Такие данные приводит компания Nielsen — на основании онлайн-опросов и интервью с покупателями непосредственно в крупных торговых точках.

Надо сказать, порадовать лично себя подарками собирается лишь чуть более трети опрошенных. Гораздо больше тех (порядка 70%), кто готовит подарки близким — женам, мужьям, любимым, родителям (см. графику). Более половины также намерены одарить друзей. Но если на себя нынче люди хотели бы потратить больше, а на родных — примерно столько же, как и в прошлом году, то на друзьях предполагают немного сэкономить. В среднем рублей 400 по сравнению с прошлым Новым годом.

Самыми популярными подарками, которые уже сейчас активно закупаются на предновогодних распродажах, остаются шоколадные конфеты, одежда, обувь и всевозможные галстуки и шарфики, а также игрушки — прежде всего, конечно, в виде символа наступающего года (белая крыса).

К слову, как показывают ежегодные опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения, уже традиционно наши граждане дарят совсем не то, что хотели бы получить в подарок на Новый год сами. И соответственно, тоже рискуют получить в подарок не то, что хочется. Топ самых желанных новогодних подарков уже который год, по сведениям ВЦИОМ, возглавляет конвертик в деньгами. Такой подарок вполне сделал бы счастливым каждого третьего. На втором и третьем месте — путешествия и смартфоны.

Кому россияне собираются дарить подарки…

Себе 38%

Супругам 71%

Родителям 68%

Друзьям 52%

...и сколько на это готовы потратить, руб.

2019 2018

Себе 10000 5600

Близким 5900 5900

Друзьям 3300 3700

Какие презенты чаще всего собираются приобретать

Шоколадные конфеты 15%

Одежда, обувь, аксессуары 14%

Игрушки 11%

Изделия для дома и интерьера 9%

Шоколад в плитках 9%

Что купят к новогоднему столу

(предполагаемая средняя сумма затрат — 10 тыс. руб.)

Свежие фрукты и овощи 93%

Сыр 89%

Мясо, птица, рыба 87%

Мясные продукты 81%

Напитки:

Шампанское или игристое 84%

Вино 59%

Водка 40%

Фруктовый сок 77%

Безалкогольная газировка 50%

Минеральная вода 44%

(Данные Nielsen)