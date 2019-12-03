Сам себе Дед Мороз: каждый третий россиянин самый дорогой подарок купит для себя
Больше всего денег в преддверии нынешнего Нового года россияне планируют потратить на подарки себе, любимым — 10 тысяч рублей (почти вдвое больше, чем годом раньше). Примерно ту же сумму наши граждане предполагают потратить на новогодний стол. Такие данные приводит компания Nielsen — на основании онлайн-опросов и интервью с покупателями непосредственно в крупных торговых точках.
Надо сказать, порадовать лично себя подарками собирается лишь чуть более трети опрошенных. Гораздо больше тех (порядка 70%), кто готовит подарки близким — женам, мужьям, любимым, родителям (см. графику). Более половины также намерены одарить друзей. Но если на себя нынче люди хотели бы потратить больше, а на родных — примерно столько же, как и в прошлом году, то на друзьях предполагают немного сэкономить. В среднем рублей 400 по сравнению с прошлым Новым годом.
Самыми популярными подарками, которые уже сейчас активно закупаются на предновогодних распродажах, остаются шоколадные конфеты, одежда, обувь и всевозможные галстуки и шарфики, а также игрушки — прежде всего, конечно, в виде символа наступающего года (белая крыса).
К слову, как показывают ежегодные опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения, уже традиционно наши граждане дарят совсем не то, что хотели бы получить в подарок на Новый год сами. И соответственно, тоже рискуют получить в подарок не то, что хочется. Топ самых желанных новогодних подарков уже который год, по сведениям ВЦИОМ, возглавляет конвертик в деньгами. Такой подарок вполне сделал бы счастливым каждого третьего. На втором и третьем месте — путешествия и смартфоны.
Кому россияне собираются дарить подарки…
Себе 38%
Супругам 71%
Родителям 68%
Друзьям 52%
...и сколько на это готовы потратить, руб.
2019 2018
Себе 10000 5600
Близким 5900 5900
Друзьям 3300 3700
Какие презенты чаще всего собираются приобретать
Шоколадные конфеты 15%
Одежда, обувь, аксессуары 14%
Игрушки 11%
Изделия для дома и интерьера 9%
Шоколад в плитках 9%
Что купят к новогоднему столу
(предполагаемая средняя сумма затрат — 10 тыс. руб.)
Свежие фрукты и овощи 93%
Сыр 89%
Мясо, птица, рыба 87%
Мясные продукты 81%
Напитки:
Шампанское или игристое 84%
Вино 59%
Водка 40%
Фруктовый сок 77%
Безалкогольная газировка 50%
Минеральная вода 44%
(Данные Nielsen)
ИСТОЧНИК KP.RU