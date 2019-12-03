2019-12-03T12:43:38+03:00
Общество

Что наша жизнь? Вода!

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации поздравляет всех читателей «Комсомолки» с наступающим Новым годом и благодарит за интерес и активное участие в проектах Программы «Вода России»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Только на первый взгляд у нас в стране с водой все хорошо - ее много! Но на самом деле все улучшения, которые происходят в последние годы в части экологии и состояния водных ресурсов, - это результат комплексной работы государства и общественности. Об этом говорят и последние социальные исследования:

• Уровень просвещенности россиян с 2010 года вырос с 34 до 52%.

• 97% населения страны согласны в той или иной степени с тем, что вопрос экологического состояния рек, озер, прудов касается лично его.

• Более трети респондентов участвовали в уборке берегов водных объектов от мусора. Еще 39% отметили, что, хотя ранее участия и не принимали, но хотели бы в будущем.

Рассказываем о ключевых проектах Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации» («Вода России»), которые развиваются уже на протяжении восьми лет.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ

VODA.ORG.RU

Все, что вы хотели знать о воде, - здесь.

- Новости,

- аналитика, статистика,

- видео, инфографика, социальная реклама,

- конкурсы, акции, премии,

- водные карты, водный калькулятор.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 30 тысяч (!) уникальных посетителей в месяц.

Более 125 тысяч постоянных подписчиков сообществ в соцсетях.

На сайте выложены все выпуски экспертной радиопрограммы «Водная среда». Пользуется популярностью и раздел для детей. Маленьким посетителям очень нравятся выпуски радиопрограммы «Капа научит».

ВОДНАЯЭНЦИКЛОПЕДИЯ.РФ

Научно-популярная энциклопедия «Вода России» - комплексный уникальный источник справочной и аналитической информации о водных ресурсах и водном хозяйстве страны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сегодня Водная энциклопедия - это:

- более 2000 уникальных статей,

- более 5000 фотографий водных объектов и иллюстраций.

В 2019 году самым популярным среди посетителей портала стал водный калькулятор, по которому можно подсчитать свой «водный след». За несколько минут можно узнать, насколько вы экономный водопользователь, и получить ценные советы по снижению расходов воды в доме.

ОБРАЗОВАНИЕ

ВОДНЫЙУРОК.РФ

Экологические уроки «Вода России» решают одну из наиболее актуальных задач современного образования - экологическое просвещение школьников с акцентом на повседневные практики водосбережения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- более 1 800 000 школьников приняли участие в занятиях,

- более 7000 школ страны,

- более 60 000 экологических уроков проводятся ежегодно (в 2019 году с 22 марта по 30 мая),

- более 35 тысяч учителей провели уроки.

ЭКОУРОКИ - ЭТО:

- 11 уникальных учебных материалов,

- 7 видеоуроков,

- 9 интерактивных презентаций,

- 1 онлайн-урок для прохождения дома.

Присоединиться к урокам может любой желающий. Нужно лишь зарегистрироваться и скачать необходимые материалы с сайта.

ВОДА.ВУЗЭКОКВЕСТ.РФ

Увлекательный командный двухуровневый квест для студенческой молодежи. В процессе участия студенты получают необходимые знания о водосбережении и реализуют на практике конкретные действия, которые помогают сократить прямой водный след каждого из них и образовательного учреждения в целом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 - 2019 годах:

- более 3000 студентов из 202 вузов приняли участие в экоквесте.

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ - для начинающих.

Цель - привлечь внимание студентов и сотрудников вуза к проблемам водных ресурсов и вдохновить их на активные действия по сокращению водного следа.

14 творческих и интеллектуальных заданий, среди которых - провести детективное расследование, снять видеоклип, подготовить публичное выступление.

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ - для продвинутых.

Цель - разработка и внедрение программы водосбережения в вузе и массовое просвещение на тему бережного отношения к воде.

13 новых заданий, для выполнения которых понадобится проводить эксперименты, исследования и мозговые штурмы для экологического просвещения и решения задач по сохранению драгоценной чистой воды.

КОНКУРСЫ

РАЗНОЦВЕТНЫЕКАПЛИ.РФ

Конкурс проводится с 2014 года и пользуется большой популярностью среди детей и молодежи со всей страны.

Формат детского рисунка помогает участникам реализовать свои творческие способности, а благодаря темам конкурса они с ранних лет начинают задумываться о важности воды в их жизни и размышлять над тем, что они лично могут сделать для сохранения водных ресурсов.

В 2019 году конкурс прошел с 1 июня по 30 сентября.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2019 год:

- более 8000 участников из всех регионов России,

- более 8000 уникальных тематических рисунков.

2014 - 2019 годы:

- 37 700 участников из всех регионов России,

- 44 665 уникальных тематических рисунков.

АКЦИИ

БЕРЕГДОБРЫХДЕЛ.РФ

Всероссийская акция по очистке берегов водоемов «Вода России» проводится с 2014 года. По 2018 год она проходила в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации». С 2019-го - в рамках Национального проекта «Экология».

Задача акции - очистить от бытового мусора берега водных объектов. Плюс развитие волонтерского движения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2019 год: 21 000 км очищенных берегов, 940 тысяч участников, 1,5 млн мешков с мусором, 85 регионов участников.

2014 - 2019 годы: 27 000 км очищенных берегов, 5 млн участников, 7 млн мешков с мусором, 1500 водоемов взяты под общественный контроль.

ГОЛУБАЯЛЕНТА.РФ

«Голубая лента» - всероссийский танцевальный флешмоб, приуроченный к Международному дню водных ресурсов. Он объединяет участников идеей сохранять чистоту водных объектов страны. Единственное обязательное условие - у каждого участника должна быть голубая ленточка, символизирующая чистоту и необходимость бережного отношения к воде.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2014 - 2019 годы: 79 км голубых ленточек было роздано местным жителям в качестве символа бережного отношения к воде и сохранения чистой воды для будущих поколений.

2015 год: 12 000 участников из 20 регионов.

2016 год: 18 000 участников из 30 регионов.

2017 год: 38 000 участников из 40 регионов.

2018 год: 30 000 участников из 45 регионов.

2019 год: 35 000 участников из 45 регионов.

ВОДНАЯ АЛЛЕЯ И АКЦИЯ «Я - ВОДА»

Эта акция уже названа самой массовой из всех экоакций, проведенных в 2019 году в Санкт-Петербурге. Все участники совершили «путешествие» по уникальным водным объектам России, увидели научные эксперименты с водой, наглядно демонстрирующие окислительные и засоряющие воду процессы. Для участников разных возрастов были подготовлены интерактивные фотозоны, образовательные семинары, инсталляции и развлекательные программы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2015 год - Казань: 5 дней, 15 000 человек, 5000 фотографий в соцсетях.

2016 год - Крым: 30 дней, 20 000 человек, 7000 фотографий в соцсетях.

2017 год - Москва: 10 дней, 23 000 человек.

2018 год - Сочи: 11 дней, 25 000 человек.

2019 год - Санкт-Петербург: 7 дней, 20 000 человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Член Общественной палаты Павел Пожигайло: Не дали сыну поиграть в компьютер? Прощайся с ребенком - его заберут
Противники скандального законопроекта о домашнем насилии уверены: в документе заложены скрытые мины, которые будут разрушать российские семьи. Об этом в эфире Радио «КП» мы поговорили с членом Общественной палаты, отцом семерых детей Павлом Пожигайло
Все о госуслугах для семей с детьми, инвалидов и пострадавших от трудовых травм
Наш справочник-бюллетень поможет вам сориентироваться, какую государственную поддержку можно получить в той или иной жизненной ситуации от Фонда социального страхования России (ФСС РФ)
Первый зампред Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая: У нас есть полезные новинки и для работников, и для работодателей
«Комсомолка» узнала о передовых сервисах в области социального страхования и возможностях, которые теперь есть у жителей нашей страны
Новости 24
В России задержали двух главарей и семерых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
Курсант военно-морской академии из Йемена надругался над десятилетней девочкой
Группа Pussycat Dolls воссоединилась после десятилетнего перерыва и сразу попала в скандал
Ему почти удалось сбежать: Трамп чуть не улетел на саммит НАТО без жены
Половина россиян готова общаться с инвалидами, но против создания семьи
В правительстве предложили расшить список лиц для ускоренного получения российского гражданства
Демократы в Белом доме и $90 за баррель: Датский Saxo Bank сделал «шокирующие прогнозы» на 2020 год
Россияне планируют потратить на новогодний стол более 10 тысяч рублей
«Холодное сердце 2» обновил рекорд первого уикенда зимы
Семьи погибших при пожаре в Superjet выступили в защиту обвиненного в ЧП командира самолета
Эрдоган назвал условия, при которых Турция поддержит НАТО по защите Балтии и Польши