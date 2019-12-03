Что наша жизнь? Вода!

Только на первый взгляд у нас в стране с водой все хорошо - ее много! Но на самом деле все улучшения, которые происходят в последние годы в части экологии и состояния водных ресурсов, - это результат комплексной работы государства и общественности. Об этом говорят и последние социальные исследования:

• Уровень просвещенности россиян с 2010 года вырос с 34 до 52%.

• 97% населения страны согласны в той или иной степени с тем, что вопрос экологического состояния рек, озер, прудов касается лично его.

• Более трети респондентов участвовали в уборке берегов водных объектов от мусора. Еще 39% отметили, что, хотя ранее участия и не принимали, но хотели бы в будущем.

Рассказываем о ключевых проектах Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации» («Вода России»), которые развиваются уже на протяжении восьми лет.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ

VODA.ORG.RU

Все, что вы хотели знать о воде, - здесь.

- Новости,

- аналитика, статистика,

- видео, инфографика, социальная реклама,

- конкурсы, акции, премии,

- водные карты, водный калькулятор.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 30 тысяч (!) уникальных посетителей в месяц.

Более 125 тысяч постоянных подписчиков сообществ в соцсетях.

На сайте выложены все выпуски экспертной радиопрограммы «Водная среда». Пользуется популярностью и раздел для детей. Маленьким посетителям очень нравятся выпуски радиопрограммы «Капа научит».

ВОДНАЯЭНЦИКЛОПЕДИЯ.РФ

Научно-популярная энциклопедия «Вода России» - комплексный уникальный источник справочной и аналитической информации о водных ресурсах и водном хозяйстве страны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сегодня Водная энциклопедия - это:

- более 2000 уникальных статей,

- более 5000 фотографий водных объектов и иллюстраций.

В 2019 году самым популярным среди посетителей портала стал водный калькулятор, по которому можно подсчитать свой «водный след». За несколько минут можно узнать, насколько вы экономный водопользователь, и получить ценные советы по снижению расходов воды в доме.

ОБРАЗОВАНИЕ

ВОДНЫЙУРОК.РФ

Экологические уроки «Вода России» решают одну из наиболее актуальных задач современного образования - экологическое просвещение школьников с акцентом на повседневные практики водосбережения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- более 1 800 000 школьников приняли участие в занятиях,

- более 7000 школ страны,

- более 60 000 экологических уроков проводятся ежегодно (в 2019 году с 22 марта по 30 мая),

- более 35 тысяч учителей провели уроки.

ЭКОУРОКИ - ЭТО:

- 11 уникальных учебных материалов,

- 7 видеоуроков,

- 9 интерактивных презентаций,

- 1 онлайн-урок для прохождения дома.

Присоединиться к урокам может любой желающий. Нужно лишь зарегистрироваться и скачать необходимые материалы с сайта.

ВОДА.ВУЗЭКОКВЕСТ.РФ

Увлекательный командный двухуровневый квест для студенческой молодежи. В процессе участия студенты получают необходимые знания о водосбережении и реализуют на практике конкретные действия, которые помогают сократить прямой водный след каждого из них и образовательного учреждения в целом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 - 2019 годах:

- более 3000 студентов из 202 вузов приняли участие в экоквесте.

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ - для начинающих.

Цель - привлечь внимание студентов и сотрудников вуза к проблемам водных ресурсов и вдохновить их на активные действия по сокращению водного следа.

14 творческих и интеллектуальных заданий, среди которых - провести детективное расследование, снять видеоклип, подготовить публичное выступление.

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ - для продвинутых.

Цель - разработка и внедрение программы водосбережения в вузе и массовое просвещение на тему бережного отношения к воде.

13 новых заданий, для выполнения которых понадобится проводить эксперименты, исследования и мозговые штурмы для экологического просвещения и решения задач по сохранению драгоценной чистой воды.

КОНКУРСЫ

РАЗНОЦВЕТНЫЕКАПЛИ.РФ

Конкурс проводится с 2014 года и пользуется большой популярностью среди детей и молодежи со всей страны.

Формат детского рисунка помогает участникам реализовать свои творческие способности, а благодаря темам конкурса они с ранних лет начинают задумываться о важности воды в их жизни и размышлять над тем, что они лично могут сделать для сохранения водных ресурсов.

В 2019 году конкурс прошел с 1 июня по 30 сентября.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2019 год:

- более 8000 участников из всех регионов России,

- более 8000 уникальных тематических рисунков.

2014 - 2019 годы:

- 37 700 участников из всех регионов России,

- 44 665 уникальных тематических рисунков.

АКЦИИ

БЕРЕГДОБРЫХДЕЛ.РФ

Всероссийская акция по очистке берегов водоемов «Вода России» проводится с 2014 года. По 2018 год она проходила в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации». С 2019-го - в рамках Национального проекта «Экология».

Задача акции - очистить от бытового мусора берега водных объектов. Плюс развитие волонтерского движения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2019 год: 21 000 км очищенных берегов, 940 тысяч участников, 1,5 млн мешков с мусором, 85 регионов участников.

2014 - 2019 годы: 27 000 км очищенных берегов, 5 млн участников, 7 млн мешков с мусором, 1500 водоемов взяты под общественный контроль.

ГОЛУБАЯЛЕНТА.РФ

«Голубая лента» - всероссийский танцевальный флешмоб, приуроченный к Международному дню водных ресурсов. Он объединяет участников идеей сохранять чистоту водных объектов страны. Единственное обязательное условие - у каждого участника должна быть голубая ленточка, символизирующая чистоту и необходимость бережного отношения к воде.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2014 - 2019 годы: 79 км голубых ленточек было роздано местным жителям в качестве символа бережного отношения к воде и сохранения чистой воды для будущих поколений.

2015 год: 12 000 участников из 20 регионов.

2016 год: 18 000 участников из 30 регионов.

2017 год: 38 000 участников из 40 регионов.

2018 год: 30 000 участников из 45 регионов.

2019 год: 35 000 участников из 45 регионов.

ВОДНАЯ АЛЛЕЯ И АКЦИЯ «Я - ВОДА»

Эта акция уже названа самой массовой из всех экоакций, проведенных в 2019 году в Санкт-Петербурге. Все участники совершили «путешествие» по уникальным водным объектам России, увидели научные эксперименты с водой, наглядно демонстрирующие окислительные и засоряющие воду процессы. Для участников разных возрастов были подготовлены интерактивные фотозоны, образовательные семинары, инсталляции и развлекательные программы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2015 год - Казань: 5 дней, 15 000 человек, 5000 фотографий в соцсетях.

2016 год - Крым: 30 дней, 20 000 человек, 7000 фотографий в соцсетях.

2017 год - Москва: 10 дней, 23 000 человек.

2018 год - Сочи: 11 дней, 25 000 человек.

2019 год - Санкт-Петербург: 7 дней, 20 000 человек.