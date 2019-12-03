2019-12-03T13:18:15+03:00
В мире

«Это готовый рецепт убийства страны»: экономист рассказал, как либеральное правительство Аргентины довело её до кризиса

«КП» продолжает разбираться, почему реформы по рецептам МВФ не работают
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Перечень просчётов аргентинских властей потянул бы на целую диссертациюПеречень просчётов аргентинских властей потянул бы на целую диссертациюФото: EAST NEWS
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На прошлой неделе «КП» опубликовала репортаж нашего корреспондента из Аргентины. О том, как, получив рекордный транш от Международного валютного фонда (МВФ) в $57 млрд, правительство теперь уже бывшего президента Маурисио Макри довело страну до социальной катастрофы. Рост цен на один только газ на 1677%, а количества бедных — с 29 до почти 36%.

О некоторых причинах кризиса мы уже сказали — например, сражаясь с инфляцией, местный Центробанк поднял ставку (от неё зависит стоимость кредитов для других банков и населения) до крупнейшего показателя в мире — 60%. Как результат — малый бизнес, которому всегда нужны займы, чтобы заплатить работникам, пока покупатель не заплатил за товар, — при такой стоимости кредита стал вылетать в трубу.

Какие ещё ошибки допустил Буэнос-Айрес? Об этом «КП» рассказал кандидат экономических наук Леонид Хазанов.

— Перечень просчётов аргентинских властей потянул бы на целую диссертацию. Но, по сути, их можно свести к одному печальному выводу — не надо было заниматься ерундой.

Итак, первая ошибка: неграмотная денежно-кредитная политика. Слишком высокая ставка ЦБ, о чём уже говорила «Комсомолка», вместо того, чтобы обуздать инфляцию, привела к стагнации экономики.

Второе: неразумная трата государственных средств. Правительство Аргентины слишком уж активно выдавало субсидии на цели, мягко говоря, не первостепенные для выхода из штопора. Например, на закупку установок для высококачественных телетрансляций футбольных матчей. Понятно, что «ногомяч» — для Южной Америки святое, но без этого в условиях кризиса точно можно было обойтись.

Третье: неоправданное освобождение иностранных инвесторов от налогов, из-за чего те почти беспрепятственно выводили доходы из Аргентины.

Четвёртое: приток финансовых спекулянтов. Высокая ставка ЦБ — это не только дорогие кредиты, но и высокий процент дохода по государственным ценным бумагам (до поры до времени — пока пирамида не обрушится). Из-за этого на финансовый рынок страны пришёл спекулятивный капитал, сделавший курс нацвалюты зависимым от любого колебания на мировом рынке.

Пятое: неспособность обуздать инфляцию. Несмотря на все драконовские меры правительства и ЦБ, стало только хуже: песо обесценилось, население обеднело. Если мы ещё учтём сильнейшую зависимость от займов и кредитов международных финансовых институтов (МВФ выдаёт деньги не просто так, а под обязательства проведения неолиберальных реформ — этакой «шоковой терапии»), то рецепт убийства экономики целой страны готов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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