2019-12-03T13:56:29+03:00
Происшествия

Пойманы главари религиозных фанатиков, которые вербовали в России мигрантов и мусульман

Задержанные вели вербовку в ряды международной террористической организации
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Сотрудники ФСБ России во взаимодействии с подразделениями МВД России задержали участников международной террористической организации.Сотрудники ФСБ России во взаимодействии с подразделениями МВД России задержали участников международной террористической организации.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудники ФСБ России во взаимодействии с подразделениями МВД России на территории Москвы и Челябинска задержали 2 главарей и 7 активных членов запрещенной в России международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Все обвиняемые в преступлении оказались уроженцами государств Центрально-Азиатского региона. Некоторые из них уже успели получить российские паспорта.

Задержания происходили на территории Москвы и Челябинска. Фото: Оперативная съемка ФСБ России

Задержания происходили на территории Москвы и Челябинска. Фото: Оперативная съемка ФСБ России

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что по указанию зарубежных эмиссаров МТО задержанные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории России идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти. На конспиративных собраниях они осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман и находящихся в России трудовых мигрантов, - отмечается в сообщении ФСБ России.

Все обвиняемые в преступлении оказались уроженцами государств Центрально-Азиатского региона. Фото: Оперативная съемка ФСБ России

Все обвиняемые в преступлении оказались уроженцами государств Центрально-Азиатского региона. Фото: Оперативная съемка ФСБ России

В ведомстве отметили, что по местам жительства членов МТО обнаружены и изъяты пропагандистские материалы запрещенной в России экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.

В ведомстве отметили, что по местам жительства членов МТО обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы. Фото: Оперативная съемка ФСБ России

В ведомстве отметили, что по местам жительства членов МТО обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы. Фото: Оперативная съемка ФСБ России

В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению пособников террористов продолжаются.

В России задержаны главари террористической организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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