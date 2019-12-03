10 лет успешного развития

С каждым годом вы уверенно движетесь вперед, сокращаете расстояния между миллионами людей, соединяете города и регионы, сохраняете связь между поколениями в нашем быстро меняющемся мире. Вы ставите перед собой новые амбициозные цели и добиваетесь их: внедряете цифровые сервисы и расширяете сеть скоростных маршрутов.

Пусть ваш многотысячный коллектив всегда объединяет стремление к общей цели, позитив и энергия, направленные на повышение качества железнодорожных пассажирских перевозок в интересах каждого пассажира.

С юбилеем!

Юрий Коптяев, директор по клиентскому опыту платежной системы «МИР»