2019-12-03T16:56:02+03:00
Общество

10 лет успешного развития

Сегодня Федеральная пассажирская компания, крупнейший железнодорожный перевозчик в Европе, отмечает юбилей – 10 лет со дня основания
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Фото: Пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"Фото: Пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"
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С каждым годом вы уверенно движетесь вперед, сокращаете расстояния между миллионами людей, соединяете города и регионы, сохраняете связь между поколениями в нашем быстро меняющемся мире. Вы ставите перед собой новые амбициозные цели и добиваетесь их: внедряете цифровые сервисы и расширяете сеть скоростных маршрутов.

Пусть ваш многотысячный коллектив всегда объединяет стремление к общей цели, позитив и энергия, направленные на повышение качества железнодорожных пассажирских перевозок в интересах каждого пассажира.

С юбилеем!

Юрий Коптяев, директор по клиентскому опыту платежной системы «МИР»

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