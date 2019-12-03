Московские школьники вошли в тройку лучших по чтению и в пятерку — по математике
Сегодня стали известны результаты крупнейшего международного исследования качества образования PISA-2018. Организация экономического сотрудничества и развития проводит этот мониторинг с 90-х годов, и в нем принимает участие более 50 стран. Исследование проверяет, насколько хорошо 15-летние учащиеся умеют читать и понимать прочитанное, а также применять на практике знания по математике и естественным наукам. Как показало исследование, российские школьники находятся на уровне чуть выше среднего в мире (см. табличку).
- Это исследование показывает глобальные изменения в образовании, - рассказывает Галина Ковалева, заведующая Центром оценки качества образования Института стратегии развития образования. - И результаты России в PISA растут — мы находимся в группе стран, показывающих устойчивую динамику по читательской и математической грамотности.
Лидерами по всем трем направлениям снова оказались «азиатские тигры» - Китай, Сингапур, Корея и Япония. С большим отрывом от них идут эстонские, финские и канадские школьники. В числе самых отстающих (из числа участников исследования) — Филиппины, Доминикана и Косово.
Московские школьники, по сравнению со всей остальной Россией, вырвались далеко вперед. Если сравнивать их результаты с баллами остальных стран, то по чтению москвичи вошли в тройку лучших, уступив лишь Китаю и Сингапуру. По математике столичные школьники попали в пятерку лидеров, а по естественным наукам заняли шестое место.
Конечно, напрямую сравнивать достижения Москвы с другими странами некорректно, потому что и в этих странах есть свои города-лидеры, где баллы учеников куда выше, чем в среднем по стране. Взять, например, Китай, где в исследовании участвовали только несколько провинций. Разница в результатах по естественным наукам между Пекином и Гонконгом - 70 с лишним баллов. Это больше, чем разница между тем же Гонконгом и Россией. Но в любом случае, высокие результаты московских школьников - это сигнал, что вклад в столичную систему образования приносит свои результаты:
- Опыт Москвы очень полезен для других регионов нашей страны, мы будем его анализировать и использовать, - прокомментировал результаты исследования руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. - Обеспечение массового качественного образования — это важнейшее достижение Москвы.
СПРАВКА "КП"
Результаты исследования PISA 2018*
*исследование проводилось в 2018 году, но результаты подведены только сейчас. Цифры - это количество набранных баллов.
Чтение:
Китай (провинции Пекин, Шанхай, Цзяньсу, Гуанду) — 555
Сингапур — 549
Китай (Макао) — 525
Китай (Гонконг) — 524
Эстония — 523
Канада - 520
Финляндия - 520
Ирландия - 518
Корея - 514
Польша - 512
***
Россия - 479
Математика:
Китай (провинции Пекин, Шанхай, Цзяньсу, Гуанду) — 591
Сингапур — 569
Китай (Макао) — 558
Китай (Гонконг) — 551
Китай (Тайбэй) - 531
Япония - 527
Корея - 526
Эстония — 523
Нидерланды - 519
Польша - 516
***
Россия - 488
Естественные науки:
Китай (провинции Пекин, Шанхай, Цзяньсу, Гуанду) — 590
Сингапур — 551
Китай (Макао) — 544
Эстония — 530
Япония - 529
Финляндия - 522
Корея - 519
Канада - 518
Китай (Гонконг) — 517
Китай (Тайбэй) - 516
***
Россия - 478
ИСТОЧНИК KP.RU