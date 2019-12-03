Московские школьники вошли в тройку лучших по чтению и в пятерку — по математике

Сегодня стали известны результаты крупнейшего международного исследования качества образования PISA-2018. Организация экономического сотрудничества и развития проводит этот мониторинг с 90-х годов, и в нем принимает участие более 50 стран. Исследование проверяет, насколько хорошо 15-летние учащиеся умеют читать и понимать прочитанное, а также применять на практике знания по математике и естественным наукам. Как показало исследование, российские школьники находятся на уровне чуть выше среднего в мире (см. табличку).

- Это исследование показывает глобальные изменения в образовании, - рассказывает Галина Ковалева, заведующая Центром оценки качества образования Института стратегии развития образования. - И результаты России в PISA растут — мы находимся в группе стран, показывающих устойчивую динамику по читательской и математической грамотности.

Лидерами по всем трем направлениям снова оказались «азиатские тигры» - Китай, Сингапур, Корея и Япония. С большим отрывом от них идут эстонские, финские и канадские школьники. В числе самых отстающих (из числа участников исследования) — Филиппины, Доминикана и Косово.

Московские школьники, по сравнению со всей остальной Россией, вырвались далеко вперед. Если сравнивать их результаты с баллами остальных стран, то по чтению москвичи вошли в тройку лучших, уступив лишь Китаю и Сингапуру. По математике столичные школьники попали в пятерку лидеров, а по естественным наукам заняли шестое место.

Конечно, напрямую сравнивать достижения Москвы с другими странами некорректно, потому что и в этих странах есть свои города-лидеры, где баллы учеников куда выше, чем в среднем по стране. Взять, например, Китай, где в исследовании участвовали только несколько провинций. Разница в результатах по естественным наукам между Пекином и Гонконгом - 70 с лишним баллов. Это больше, чем разница между тем же Гонконгом и Россией. Но в любом случае, высокие результаты московских школьников - это сигнал, что вклад в столичную систему образования приносит свои результаты:

- Опыт Москвы очень полезен для других регионов нашей страны, мы будем его анализировать и использовать, - прокомментировал результаты исследования руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. - Обеспечение массового качественного образования — это важнейшее достижение Москвы.

СПРАВКА "КП"

Результаты исследования PISA 2018*

*исследование проводилось в 2018 году, но результаты подведены только сейчас. Цифры - это количество набранных баллов.

Чтение:

Китай (провинции Пекин, Шанхай, Цзяньсу, Гуанду) — 555

Сингапур — 549

Китай (Макао) — 525

Китай (Гонконг) — 524

Эстония — 523

Канада - 520

Финляндия - 520

Ирландия - 518

Корея - 514

Польша - 512

***

Россия - 479

Математика:

Китай (провинции Пекин, Шанхай, Цзяньсу, Гуанду) — 591

Сингапур — 569

Китай (Макао) — 558

Китай (Гонконг) — 551

Китай (Тайбэй) - 531

Япония - 527

Корея - 526

Эстония — 523

Нидерланды - 519

Польша - 516

***

Россия - 488

Естественные науки:

Китай (провинции Пекин, Шанхай, Цзяньсу, Гуанду) — 590

Сингапур — 551

Китай (Макао) — 544

Эстония — 530

Япония - 529

Финляндия - 522

Корея - 519

Канада - 518

Китай (Гонконг) — 517

Китай (Тайбэй) - 516

***

Россия - 478