Как увидеть Дзюбу и сборную России на Евро-2020

В среду, 4 декабря, открывается вторая волна продаж билетов на матче футбольного Евро-2020. Для болельщиков 20 уже известных команд-участниц турнира, среди которых и сборная России, заготовлены 1 млн билетов. И другой возможности их приобрести легально у россиян почти уже не будет.

Как купить?

Надо зайти на сайт EURO2020.com/tickets и подать заявку на те матчи, которые хотите посетить. Но сделать можно будет только с 4 декабря 2019, с 16:00 (мск) до 18 декабря 2019 16:00 (мск). Дальше ваша заявка участвует в конкурсе, и если она выиграет вы должны будете выкупить свои билеты. Но ждать ответа придется до конца января 2020 года.

Кто может купить?

Лица, достигшие 18 лет. Вы можете подать заявку не более чем на четыре билета на один матч (для себя и трех гостей). В заявке на конкретный матч могут быть билеты только в одной ценовой категории. Запрещено подавать заявку на два и больше матчей, которые проходят в один и тот же день. И нельзя создавать несколько аккаунтов с целью увеличить шансы на выигрыш в лотерею – поймают, аннулируют все ваши заявки.

Сколько стоит?

Евро-2020 состоится в 12 городах. Для Баку, Будапешта и Бухареста минимальная стоимость билета - 30 евро, а для всех остальных городов, в том числе для Санкт-Петербурга - 50 евро. Билеты второй и первой категорий оцениваются в 125 и 185 евро. Но это на групповой этап. Чем дальше в плей-офф, тем дороже. Самый дорогой билет на финал оценен в 945 евро.

Точно нельзя будет купить потом?

Теоретически можно. Будет третья волна продажи, но только для болельщиков тех сборных, которые отбираются из Лиги Наций. А еще на euro2020.com/tickets обещают сделать сервис, где можно будет официально продать билеты, если вы вдруг пняли, что не сможете ими воспользоваться. Но только по номиналу – никакой спекуляции.