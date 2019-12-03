2019-12-03T15:39:57+03:00
Василий Песков

Заповеднику имени Василия Пескова исполнилось 96 лет

Благодаря труду нескольких поколений ученых заповедника в Центральной России удалось восстановить популяции бобров и благородных оленей
Людмила СЕМИНА
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Воронежский государственный природный биосферный заповедник носит имя Василия Михайловича Пескова. Здесь, на его околице, он положил камень со своим изречением «Самое ценное в жизни - сама жизнь», здесь завещал развеять свой прах. Фото из личного архива В.М.ПесковаВоронежский государственный природный биосферный заповедник носит имя Василия Михайловича Пескова. Здесь, на его околице, он положил камень со своим изречением «Самое ценное в жизни - сама жизнь», здесь завещал развеять свой прах. Фото из личного архива В.М.Пескова
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Воронежский государственный природный биосферный заповедник был создан 3 декабря 1923 года, в 1927 году он стал охотничьим бобровым заповедником, а с 23 августа 2013 года носит имя Василия Михайловича Пескова. Заповедник - это огромный Усманский бор площадью более 30 тысяч гектаров. Песков родился рядом с ним, вырос на его полянах, о нем написал свой первый очерк «Апрель в лесу», с его егерями ходил снимать благородных оленей, зайцев, сов, лис.

Тридцать лет жизни отдал с его учеными восстановлению и разведению популяции бобров. Бился за спасение заповедной системы России в начале нулевых, когда ее ликвидировали одним росчерком чиновничьего пера. Добился для Усманского бора господдержки, чтобы развивать здесь экологический туризм. Здесь, на его околице, положил камень со своим изречением «Самое ценное в жизни - сама жизнь», здесь завещал развеять свой прах. Так что имя Пескова у заповедника по праву. Тот - один из главных персонажей всего шестидесятилетнего творчества великого журналиста «Комсомолки».

«Комсомольская правда» поздравляет заповедник с замечательной датой. Желает Усманскому бору крепнуть и здороветь на благо Отечества, о котором так душевно умел писать и о котором так неугомонно заботился Василий Песков! Ваша верность его заветам, ваша память о нем и его делах во имя природного благополучия, ваши изыскания о его жизни и деятельности, ваш музей и Песковские чтения - это воистину рукотворный памятник своему выдающемуся земляку. Желаем вам новых успехов!

ИСТОЧНИК KP.RU

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