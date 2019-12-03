Заповеднику имени Василия Пескова исполнилось 96 лет

Воронежский государственный природный биосферный заповедник был создан 3 декабря 1923 года, в 1927 году он стал охотничьим бобровым заповедником, а с 23 августа 2013 года носит имя Василия Михайловича Пескова. Заповедник - это огромный Усманский бор площадью более 30 тысяч гектаров. Песков родился рядом с ним, вырос на его полянах, о нем написал свой первый очерк «Апрель в лесу», с его егерями ходил снимать благородных оленей, зайцев, сов, лис.

Тридцать лет жизни отдал с его учеными восстановлению и разведению популяции бобров. Бился за спасение заповедной системы России в начале нулевых, когда ее ликвидировали одним росчерком чиновничьего пера. Добился для Усманского бора господдержки, чтобы развивать здесь экологический туризм. Здесь, на его околице, положил камень со своим изречением «Самое ценное в жизни - сама жизнь», здесь завещал развеять свой прах. Так что имя Пескова у заповедника по праву. Тот - один из главных персонажей всего шестидесятилетнего творчества великого журналиста «Комсомолки».

«Комсомольская правда» поздравляет заповедник с замечательной датой. Желает Усманскому бору крепнуть и здороветь на благо Отечества, о котором так душевно умел писать и о котором так неугомонно заботился Василий Песков! Ваша верность его заветам, ваша память о нем и его делах во имя природного благополучия, ваши изыскания о его жизни и деятельности, ваш музей и Песковские чтения - это воистину рукотворный памятник своему выдающемуся земляку. Желаем вам новых успехов!