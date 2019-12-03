Умирай, потому что врачи - не грузчики!

«Мы были дома, когда жене стало плохо. Я вызвал скорую, сказал, что у супруги признаки инсульта. Врачи ехали очень долго: где-то полчаса-час. У нас квартира на шестом этаже, лифт в этот день не работал. Когда медики поднялись, они сказали: мы не будем носилки таскать наверх, пойдёмте спустимся по лестнице. Я начал ругаться. Мы оба пенсионеры, пожилые люди. Они ответили: либо так, либо никак. Жене пришлось спуститься самой. На первом этаже ей стало совсем плохо. Врачи какое-то время пытались её откачать, потом развели руками и сказали, что не смогли».

Эта цитата облетела все СМИ. История произошла во Владимире 23 ноября.

Как обычно, в соцсетях и комментариях к публикациям разгорелись бурные дискуссии. Медики - почти единогласно, но все же не совсем единогласно - кричат, что "врачи не грузчики".

Михаил Свистунов: "Они, в первую очередь, врачи, а не грузчики. Нет лифта - позови на помощь соседей, МЧС, да хоть пожарных - но медики тебе в транспортировке больного ничем не обязаны, все правильно. Или надорвутся, или больного уронят и травмируют".

Пациенты в ответ их проклинают и ругают разными словами.

Viktor Sable: «Ну что за сволочи! Пока не заплатишь, не пошевелят пальцем. Водила обычно при этом говорит, что он не санитар и не носильщик. Это уже давно известно. Есть бедные люди, которые не могут оплачивать допуслуги. Может, минздрав осенит наконец, что по всей стране из бюджета должны доплачивать водилам, чтобы они совмещали свои обязанности с обязанностями медбрата. Как-то ведь нужно помогать одиноким старикам!»

Между тем, администрация Владимирской области выступила с заявлением о «несоответствии действительности некоторых сведений, ранее распространенных СМИ». Якобы, «лифт в доме работал (! - прим. Авт.) а пациентка отказалась от транспортировки, приняв решение самостоятельно дойти до «скорой».

Уважаемые читатели, вы можете в такое поверить? В то, что больной в тяжелом состоянии отказался пользоваться лифтом и пошел пешком с 6-го этажа?

Как бы там ни было, а проблема «кто должен таскать носилки с пациентом» обсуждается не первый год, и не первое десятилетие - такая проблема существовала и в СССР.

Так должна ли «Скорая» надрываться?

Формально - вроде бы нет. Должностная инструкция врача не предусматривает этого. Фельдшер и медсестра тоже не обязаны. Точнее, некоторые инструкции предусматривают участие фельдшера в переноске носилок с пациентом, но... эти инструкции вступают в противоречие с нормами по подъему тяжестей. Санитарские "полставки" иногда (не всегда) получает водитель «скорой». Но! По должностной инструкции ему запрещено покидать служебный автомобиль, так как в нём дорогостоящего оборудования на несколько миллионов рублей.

Да даже если бы водитель мог покинуть авто, остается вопрос - кто будет вторым?

Медики в голос кричат: «родственники должны организовать транспортировку!» А если родственников нет?! В конце концов, нормы закона говорят нам, что «сотрудники бригады «скорой помощи» должны организовать транспортировку пациента». Как они это будут делать - не уточняется. Исходя из бытовой, а не профессиональной логики, медработники перекладывают эту функцию на близких больного. И тут начинается чепуха. Потому что транспортировка пациента должна осуществляться профессиональными людьми, а не случайными. Если соседи, которых попросят перенести носилки с пациентом, уронят эти носилки - кто будет виноват и кто будет отвечать?

Но главный довод даже не это, а вот что: на каком основании медики считают, что родственники, соседи или случайные прохожие ОБЯЗАНЫ помогать перемещать носилки с пациентом?

Вне зависимости от того, как называть работу «скорой помощи» - медицинская услуга или медицинская помощь, она должна оказываться теми людьми, которые получают за это заработную плату.

Если врач или фельдшер "скорой помощи", приехав на вызов, где требуется транспортировка пациента на носилках, не может организовать эту транспортировку, он должен сообщить об этом по инстанции своему начальству: диспетчеру, старшему смены подстанции и так далее, после чего это уже - не его проблема. Но сотрудники "скорой" этого не делают: будешь беспокоить начальство - лишишься премии, стимулирующих выплат, и так далее.

И вот так получается, что медик принимает решение, руководствуясь отнюдь не интересами пациента и заботой о его здоровье и жизни. И за это решение жительница Владимира заплатила своей жизнью. И ведь, наверняка, не она первая.

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