Людмилу Петрушевскую травят из-за передачи Собчак

Известная писательница Людмила Петрушевская опубликовала большой пост в сети, где рассказала о травле, с которой ей пришлось столкнуться после камин-аута младшего сына, известного художника Федора Павлова-Андреевича.

"Меня сейчас пытаются запугать - одна тётка даже написала, что выкинула мои книги! А все из-за интервью, которое дал мой сын Федор Павлов-Андреевич... Федя сказал, что он гей. Понимая, что последует", - пожаловалась Петрушевская.

Поводом к травле послужила передача "Осторожно, Собчак" от 27 ноября, посвященная гомосекусуализу. Одним из шести участников круглого стола стал Федор Павлов-Андреевич.

Художник Федор Павлов-Андреевич в передаче "Осторожно, Собчак!".Фото: Youtube

- Это первый случай, когда в России собираются люди, чтобы сказать: мы - геи, посмотрите на нас, - сообщил он.

Сын Петрушевской признался, что уже в четыре года видел сны с соседским мальчиком, что у него в настоящее время есть бойфренд и что он осознает все негативные последствия передачи для себя:

- Я понимаю, что этой передачей хорошего пиара себе не сделаю, кроме полного говна.

Видимо, он даже не предполагал, что признание затронет и его мать. В своей публикации писательница рассказала, что ее сын - исключительно хороший человек, всегда поддерживающий угнетенных и преследуемых: "Он помогает инвалидам, недавно одному его подопечному, нищему, брошенному матерью, (Федя нашёл талантливого врача) успешно вырезали опухоль. Федя, рискуя собой, встал в защиту прав геев. Чем вызвал поток ненависти".

Людмила Петрушевская подчеркнула, что человек рождается с определенной ориентацией. И отметила, что через гомосексуальные отношения в нашей стране прошли многие, однако молчат об этом.

"Для нашей страны такие отношения - позор. Поэтому мужики, прошедшие зону, молчат. И бабы сидевшие ничего не расскажут. А их была немалая часть страны, миллионы за многие-то годы. И они там, молодые и сексуальные, сидели годами".

Писательница отметила, что такая категоря граждан не считает себя геями, равно как и те мужья, "что считают своих жён безропотными подстилками" и привела несколько ужасных случаев:

"Я в санатории... знала такую несчастную, которую муж использовал как ему нравилось. Ей пришлось сделать несколько операций на прямой кишке. Она была мама девятерых детей, и что с ними было, когда ее увезли с кровотечением, а они остались с этим отцом..."

"Когда я лежала после родов в МОНИАГе... больные женщины рассказывали друг другу истории. Одна мне запомнилась, об одноногом портном из г. Красногорска, который насиловал двух своих маленьких сыновей, а жена боялась идти в милицию. Он сказал ей, что если она туда пойдёт, он убьёт детей".

"... о женщине, которая развелась с мужем из-за его дикого нрава, но жить было негде - она спала на раскладушке, а муж с шестилетним сыном на кровати -и ночью, проснувшись, она услышала звуки и как муж бормочет «не плачь ты, скоро кончу». Вскочила -и упала. Потеряла сознание. Инфаркт. Ее увезли в больницу..."

"Вот как-то так. И они не считали себя геями (у них другой термин, вы понимаете)".

Пост Петрушевской собрал огромное количество комментариев, как поддерживающих, так и осуждающих. Кто-то назвал писательницу "сказочницей", а кто-то поддержал во мнении, что у массы людей перевернута логика: "насилуют "опущенных", но геями при этом себя не считают".

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