2019-12-03T16:23:53+03:00
Политика

Путин сел на пол, чтобы сфотографироваться с паралимпийцем

Президент приехал в Олимпийский университет
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ Владимир Путин во время выступления в рамках посещения Российского международного олимпийского университета. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин во время выступления в рамках посещения Российского международного олимпийского университета. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- Мы когда в Лондоне выступали, знали — час ночи, но президент смотрит, - объяснил природу своего успеха серебряный чемпион лондонской Паралимпиады, пожимая руку Владимиру Путину.

- Смотрел! Очень переживал за вас! - подтвердил Путин.

В Международный день инвалидов президент приехал в Российский международный олимпийский университет, где посмотрел сразу две выставки и пообщался с российскими паралимпийцами.

- Университет, без сомнения, за десять лет состоялся, - похвалил он вуз. - Тут учатся представители всех регионов страны, не хватает только Чукотки. Но мы и до нее доберемся!

Сначала главе государства показали интерактивную экспозицию о паралимпизме в России, а потом глава «Интерроса» Владимир Потанин продемонстрировал свою коллекцию олимпийских артефактов. Среди экспонатов были медали, факелы и горны Игр разных лет, включая Олимпиаду в Москве.

- О! Я там был, - обрадовался Путин, дойдя до стенда Олимпиады в норвежском Лиллехамере. - Лиллехаммер, деревушка такая, милая очень.

Традиционная селфи-сессия с президентом получилась очень эмоциональной. Паралимпийцы радовались каждому фото, а Путин даже присел на пол, чтобы сфотографироваться с колясочниками. Но были и серьезные просьбы.

- За десять лет я всего лишь второй студент из паралимпийской семьи, хотелось бы попросить какие-то квоты для паралимпийцев, - обратился с просьбой облегчить паралимпийцам поступление в сочинский университет чемпион Паралимпийских игр по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом Иван Потехин. - Желающих даже здесь, в этом зале, уже немало. Это большой шанс для спортсменов перезапустить свою карьеру и продолжить ее в индустрии спорта, в том, что тебе родное.

- Я даже, честно говоря, до этого не додумался, - признался президент. - Спасибо, что подсказали, будем делать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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