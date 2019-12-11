Ценит ли ваша компания сотрудников

На современном рынке труда представлены компании с совершенно разным отношением к своим сотрудникам. Многие организации каждый год повышают требования к работникам, сокращая социальные расходы. Предприятия, которые раньше были привлекательны за счет дополнительных бонусов для сотрудников, сейчас от этих бонусов массово отказываются. Не секрет, что во многих компаниях уже несколько лет не повышали зарплаты. Единицы работодателей предоставляют сотрудникам жилье - а раньше это было в порядке вещей на многих производствах.

Молодому специалисту, выпускнику вуза, которому предстоит сделать такой ответственный шаг, как выбор места работы, надо смотреть не только на зарплаты или громкое имя компании. Важнее всего то, как относится к сотрудникам работодатель. Кто вы для будущего руководства: рабочий материал или ценный кадр, о здоровье и благополучии которого надо заботиться?

Рассмотрим этот важный вопрос на примере одной из ведущих фармацевтических компаний в России, научно-производственной фирмы «Материа Медика Холдинг». Здесь занимаются разработкой и производством лекарств: противовирусных, противокашлевых, успокаивающих, гастроэнтерологических, а также препаратов для мужского здоровья. Представители компании рассказали о том, какой социальный пакет здесь предоставляют сотрудникам. Берем на заметку - и сравниваем.

Льготы и материальная помощь

«Материа Медика Холдинг» обеспечивает полное соблюдение трудового законодательства, помимо системы постоянного вознаграждения - заработной платы, которая ежегодно индексируется, в компании существует система премий по результатам работы, а также доплаты за высокую квалификацию и непрерывный стаж. Компания поддерживает своих сотрудников в различных жизненных обстоятельствах - на предприятии функционирует система льгот и материальной помощи.

Для персонала, чья работа связана с большим количеством переговоров, внешних совещаний и командировок, предоставляется корпоративный автомобиль, сим-карта и ноутбук.

Забота о быте и здоровье

В социальный пакет компании входит программа добровольного медицинского страхования, включающая широкий спектр медицинских услуг и стоматологию.

При занятиях спортом сотрудники получают компенсацию половины стоимости годового абонемента в фитнес-клуб.

Филиал «Материа Медика Холдинг» находится в Челябинске. На этом фармацевтическом предприятии нет опасных для здоровья выбросов и полностью соблюдаются санитарно-гигиенические нормы охраны труда. Сейчас на заводе трудятся более 250 человек. Работают исследовательская и микробиологическая лаборатории, которые осуществляют контроль качества сырья и выпускаемой продукции на всех этапах производства. Компания обеспечивает работников производственных, исследовательских и технических подразделений необходимой служебной одеждой.

Сотрудники на заводе обеспечены полноценными обедами, которые ежедневно доставляют на предприятие.

Завод расположен в Ленинском районе города Челябинска и обладает хорошей транспортной доступностью, до предприятий ходят автобусы, трамваи и маршрутные такси. Но! Работников, которые заканчивают работу в вечернее время, домой доставляет служебный транспорт.

Возможность карьерного роста

Важно, чтобы работодатель обучал и давал возможность трудиться на современном оборудовании - и по современным системам. Дело, конечно, не только в ноутбуках.

К примеру, сырье и оборудование на предприятие «Материа Медика Холдинг» поставляют ведущие мировые производители. Все технологические и производственные процессы выстроены в соответствии с международными стандартами «GМP - Надлежащая производственная практика». Компания многократно успешно проходила проверки как российских, так и европейских инспекций. Это позволяет сотрудникам быть конкурентоспособными на общеевропейском уровне.

В компании также существуют специальные проекты и программы по работе с молодежью, открыты возможности для обучения и построения профессиональной карьеры.

В «Материа Медика Холдинг» для новых сотрудников работает программа адаптации, направленная на максимально быстрое и эффективное вхождения в должность.

Поддержка научных достижений

Большое внимание «Материа Медика Холдинг» уделяет постоянному профессиональному обучению и совершенствованию своих сотрудников. Работники предприятия регулярно проходят профессиональные тренинги, которые помогают расширить свои знания и способствуют карьерному развитию.

Сотрудники компании имеют возможность повышать свою квалификацию по профильным специальностям в ведущих российских и международных учебных заведениях. «Материа Медика Холдинг» организует участие работников профессиональных конференций и способствует публикации результатов их исследований в ведущих профильных изданиях.

Ряд молодых специалистов подготовили и защитили кандидатские диссертации при экспертной и методической поддержке опытных сотрудников компании. Кстати, хорошим стимулом для научных достижений является премия, которая ежемесячно выплачивается работникам с ученой степенью кандидата и доктора наук, рассказали в компании. Кроме того, опытным сотрудникам, работающим в компании, предоставляются условия для активного взаимодействия с профессиональным сообществом. Наши специалисты преподают в ведущих профильных вузах, передают свои знания молодым специалистам и повышают заинтересованность выпускников строить карьеру в наукоемких областях промышленности.

Важно

Выбирай место смолоду

- Выбор своей профессии и будущего места работы стоит начинать еще во время обучения в вузе: участие в молодежных профессиональных проектах, практиках и стажировках дает понимание, какие обязанности нужно выполнять на работе, что нужно знать и уметь, чтобы работодатель выбрал именно вас среди других кандидатов, - советуют эксперты «Материа Медика Холдинг». - Будьте активными, стремитесь к новым знаниям на пути к цели, и вас ждет успех!

Наша справка

Компания «Материа Медика Холдинг» и СНГ представительное жюри выбрало фармкомпанию победителем в номинации «Система управления талантами», вручив «Материа Медика Холдинг» Гран-при за достижения в области управления человеческим капиталом.