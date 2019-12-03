«Теста» встречу отменить нельзя

В 2015 году этот проект по итогам телесезона вошел в топ-10 самых смотрибельных в России. С тех пор зритель и томился в ожидании: скоро ли выйдет новый сезон, что случилось с героями, кто из персонажей пропадет, а кто появится? «КП» объясняет, из какого «Теста» сделан второй сезон сериала.

Начнем с того, что «Тест на беременность-2» отвечает лучшим образцам западных проектов. По крайней мере, по длине титров. Ведь снимали новые серии сразу три режиссера: не думайте, что это хаос, разброд и шатания, так часто делают в США, где у каждого эпизода может быть своф постановщик — сперва работал Клим Шипенко (променявший по ходу действия «Тест» на фильм «Текст»), затем Олег Асадулин, а потом Антон Сиверс — между прочим, ставший отцом по ходу съемок. Как и Светлана Иванова, играющая главную героиню, завотделением обсервации Наталью Бахметьеву. Нет, актриса и режиссер «Теста на беременность» осчастливили не друг друга, хотя было бы красиво. Светлана родила вторую дочь Миру продюсеру Джанику Файзиеву.

Но и это еще не все! Прибавление случилось еще в двух семьях: оператору проекта Михаилу Верийскому супруга Юлия Агафонова подарила сына Даниила, у актера Кирилла Варакса (акушер Павел Саморядов) тоже родился мальчик.

Как уже поняли зрители, успевшие посмотреть первые серии, новый сезон обещает быть максимально насыщенным и даже трагичным. В Медцентре, в котором трудится Бахметьева и коллеги, грянул кризис, новорожденные дети один за одним погибают. Страшная статистика просачивается в СМИ. И Наталья Бахметьева, вроде бы спокойно воспитывающая сынишку Мишку вместе с врачом-неонатологом Андреем Лазаревым (Кирилл Гребенщиков), вынуждена вернуться, чтобы взять ситуацию под контроль.

- Мне нравится моя Наташа, потому что она очень живая и настоящая, - объясняет Светлана Иванова. - Не классическая «правильная» героиня, а обычная женщина, каких много. Со своими слабостями, глупостями, странностями. Я не всегда могу быть с ней согласна, но всегда ее понимаю, она очень близка мне. Медицинские случаи, которые мы показываем, меня не пугали совсем, нет. Жизнь покруче любого сериала, чего только не бывает. Но мне, слава богу, медицинский опыт, полученный на проекте, никак не пригодился.

А опыт есть! Готовясь ко второму сезону, Иванова в перерывах между кормлением, пеленанием и укачиванием маленькой дочки консультировалась по специфическим медицинским вопросам в московском Центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, в котором, кстати, сама и родилась.

С другими героями тоже все непросто. На медицинской конференции в США спец по ЭКО Руслан Базанов (Данила Дунаев) перековался в акушера-хирурга, и вдруг встретил там завлабораторией Медцентра Ольгу Ольшанскую (Лянка Грыу) — любовная искра высекается сама собой, взрослые специалисты начинают вести себя, как школьники на перемене.

А еще во втором сезоне появилось множество новых героев. В перинатальный центр приходит психотерапевт, заядлый казанова Багиров (Владимир Кошевой). Еще один новый и опытный врач — однокурсница Бахметьевой — Станислава (Юлия Галкина). Нового интерна играет Серафима Огарева. Даже папа ведущего "Вечернего Урганта" Андрей Ургант засветился в образе солидного чиновника из медкомиссии. Звезда картины «Все умрут, а я останусь» Агния Кузнецова предстала в образе Ники, отвязной сестры Базанова, — актриса, между прочим, во время съемок тоже прошла тест на беременность, получила положительный результат и скоро родит первенца мужу, танцору Максиму Петрову.

«Тест на беременность», Первый канал, понедельник-четверг, 21.30