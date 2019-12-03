"Конек Чайковской": к юбилею великого тренера в эфир выйдет телефильм

30 декабря у прославленного отечественного тренера Елены Чайковской большой юбилей. К этому событию «Матч ТВ» приурочил телепремьеру документального фильма «Конек Чайковской», посвященный блистательной женщине, стоявшей у истоков школы танцев на льду в нашей стране.

Картина повествует об истории жизни талантливого педагога, сумевшего поднять спорт на уровень искусства. Свое детство Елена Чайковская провела за кулисами театра. Ее родители были актерами театра Моссовета. Чайковская в юные годы занималась фигурным катанием и в 1957 году стала чемпионкой Советского Союза. Через несколько лет она закончила балетмейстерский факультет ГИТИСа, после чего совместила два своих любимых занятия и создала ледовый театр.

И все же Чайковская отдала предпочтение спорту, стала тренировать и воспитала таких замечательных фигуристов как Татьяна Тарасова и Георгий Проскурин, Людмила Пахомова и Александр Горшков, Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов, Мария Бутырская... Но и сейчас Елена Анатольевна в строю. Ее школа «Конек Чайковской» известна далеко за пределами России.

В фильме о великом тренере и хореографе приняли участие многочисленные ученики Чайковской, а также знаменитые артисты Александр Ширвиндт и Николай Цискаридзе. Создатели картины использовали кинофотодокументы из архивов ЦСДФ, Госфильмофонда, Красногорского архива кино-фотодокументов и личных архивов.

Премьера фильма «Конек Чайковской» состоится на «Матч ТВ» 30 декабря.