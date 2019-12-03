2019-12-03T20:22:06+03:00
Экономика

«Россети»: качество инфраструктуры улучшится, а тарифы снизятся

Новые проекты обсудили на форуме «Электрические сети»
Федор ПЕТУНИН
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Фото: Предоставлено ПАО «Россети»Фото: Предоставлено ПАО «Россети»
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Во вторник 3 декабря в Москве открылся Международный форум «Электрические сети».

- Внедрение современных технологий в энергетике — это глобальный тренд, - подчеркнул министр энергетики РФ Александр Новак, обратившийся к участникам форума с приветственным словом. - Группа «Россети» одной из первых среди компаний отечественного топливно-энергетического комплекса приступила к проектам цифровой трансформации. Имеющиеся сегодня результаты по пилотным проектам позволяют судить, что стратегия развития электросетевой инфраструктуры была выбрана правильно.

При этом министр не стал скрывать, что в стране еще есть преграды воплощению современных цифровых решений. В том числе на законодательном уровне. Чтобы их ликвидировать, Минэнерго подготовило несколько инициатив. В частности, предлагается совершенствовать систему льгот для технологического присоединения к сетям, оплату неиспользуемого резерва мощности и другие вопросы.

- Уверен, скорейшее их принятие позволит выстроить в стране один из самых совершенных сетевых комплексов в мире, - заключил Александр Новак.

«Россети», которые передают больше трех четвертей всей вырабатываемой в стране электроэнергии, приступили к реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». По ее итогам аварийность на сетях должна снизиться в два раза, а потери минимум на четверть, при этом сократятся и затраты — операционные на 30%, а капитальные на 15%.

- Основная цель цифровой трансформации — изменить саму логику бизнес-процессов, чтобы повысить эффективность и инвестиционную привлекательность электросетевого комплекса, - отметил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский. - Для этого мы хотим создать дополнительные сервисы, которые уже сейчас востребованы у потребителей. Так, в планах выпустить мобильное приложение, которое позволит управлять электропотреблением и снижать расходы на энергию. Кроме того, мы готовимся внедрять технологии VR и AR, блокчейн.

Фото: Предоставлено ПАО «Россети»

Фото: Предоставлено ПАО «Россети»

При этом такое «перевооружение» - не просто модернизация одной компании. За счет своих масштабов, «Россети» локомотивом тянут вперед целые отрасли. Например, компания сейчас является крупнейшим в стране заказчиком оборудования и программного обеспечения, которое российские предприятия еще два года назад просто не выпускали. Не было спроса. Теперь спрос рождает предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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