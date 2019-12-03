2019-12-03T22:57:07+03:00
Общество

Дочь о своей приемной матери: Она бегала за мной с топором

23-летняя Анна Королева несколько раз пыталась пожаловаться в полицию, но там не находили состава преступления [эксклюзив kp.ru]
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Анна Королева в студии Радио "Комсомольская правда".Анна Королева в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Семья Гончаровых много лет не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Со стороны выглядело все чинно. Супруги - 61-летняя Ирина и 57-летний Андрей Гончаровы - воспитывали двоих родных детей, Аню и Диму. Когда они выросли, пара решила взять приемных. Так в семье появилось трое детей под опекой — Илья (11 лет), Валера (10 лет) и Света (9 лет). Органы опеки претензий не имели, а на счет Ирины ежемесячно капало больше 100 тысяч рублей. Только в ноябре этого года выяснилось, что все это время супруги жестоко издевались над «государственными» детьми. А деньги тратили на развлечения и алкоголь.

Что на самом деле происходило за закрытыми дверями, рассказала старшая дочь 23-летняя Анна Королева. Она и спасла своих братьев-сестер от истязаний приемных родителей. А теперь ей даже не дают увидеться с детьми.

БИЛ ЖЕЛЕЗНОЙ ПРЯЖКОЙ

Анна Королева сама прошла через все, от чего пыталась уберечь Илью, Валеру и Свету. Единственное, что девушка вспоминает про свое детство: ездили в тюрьму к Андрею, был постоянный алкоголь.

- Били, издевались, матерились. Я помню, пряталась в комнатах, закрывалась и держала ручку, чтобы мама не открыла дверь. Меня зарубить хотели. После какого-то скандала она бегала за мной с топором, орала: «Зарублю». Носилась от нее по квартире, на улицу выбежала голая. Года в 4 Андрей закрылся со мной в комнате и бил железной пряжкой от ремня, - поделилась Анна на Радио «Комсомольская правда».

«Била, издевалась, орала, алкоголь был постоянно». Трое детей узнали, что неродные, во время очередного откровения «матери»

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Для девочки постоянные побои были нормой. Вместе с младшими приходилось терпеть.

- После приступов агрессии мама говорила: «Я тебя очень люблю». Я старалась в это верить. Что мне еще оставалось делать? Потом поняла, что это ненормально, но боялась обращаться куда-то. Только после совершеннолетия я стала писать заявления в полицию. Но там не реагировали, - признается старшая дочь Гончаровой.

«НЕТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

В 2017 году Анна Королева вместе с соседкой, которая видела все, что происходит в этой семье, обратились в полицию. Пришел отказ в возбуждении уголовного дела. Объяснили тем, что нет состава преступления. Тогда Аня, у которой на руках уже была годовалая дочка, ушла из дома. Другого выхода не было.

В 22 года жизнь Анны поменялась после одного сообщения матери. Во время очередного скандала на телефон девушки пришло сообщение: «Ты мне чужое существо, которое я удочерила».

Сообщение, которое Аня получила от матери.

Сообщение, которое Аня получила от матери.

- Я сделала ДНК-текст, который подтвердил ее слова. Я и раньше задумывалась о том, что здесь что-то не то. Люди говорили: «Ты на нее не похожа, характер у вас разный». Тогда я поняла: надо довести дело до конца. Приходила к ней дома и исподтишка записывала, как она обращается с детьми, - вспоминает Анна.

В полиции еще дважды отказали в возбуждении уголовных дел — нет события преступления, нет состава преступления. Как ранее писал сайт kp.ru, уголовное дело по статье «Истязания» возбудили только после шумихи в СМИ. Ирина и Андрей Гончаровы сейчас в СИЗО.

«ВЫ СВОЕ СДЕЛАЛИ, ТЕПЕРЬ ЭТО НЕ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ»

Теперь, когда Анна Королева все-таки добилась своего, детей из семьи изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Вот только почти месяц Ане не дают с ними видеться.

- Сначала мне сказали: «Им нужно быть в центре две недели, чтобы они адаптировались». Эти две недели уже прошли, а меня все равно туда не пускают. Я разговаривала с куратором реабилитационного центра, она отвечает: «Вы уже все сделали, дальше — это не ваша проблема». Я так понимаю, что они детей отрезали от всего мира. Что сейчас с ними там делают, я не знаю. И выглядит это все так, будто я выдернула детей из семьи, а сама на них забила. А мне уже люди пишут, которые хотят помочь им, - признается Анна.

Корреспонденты «Комсомольской правды» направили запрос в Департамент труда и соцзащиты населения Москвы для разъяснения ситуации.

А еще Анна мечтает найти своих настоящих родителей. Единственное, что девушка знает про них — от нее отказались, потому что у биологических мамы и папы и так было слишком много детей. Если вы что-то знаете про прошлое Анны Королевой и ее родителей, пишите на почту m.shesterikova@bk.ru.

Приемные родители издевались над детьми в Москве.

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Истязания записала на видео старшая дочь Анна (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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