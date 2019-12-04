2019-12-04T02:21:48+03:00
В мире

Демократы обвинили Трампа в принуждении Украины во вмешательство в американские выборы

Опубликован доклад, который стал основой для начала процедуры импичмента президента США
Алексей ОСИПОВ
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Демократы обвинили Трампа в принуждении Украины во вмешательство в американские выборыДемократы обвинили Трампа в принуждении Украины во вмешательство в американские выборыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Члены Палаты представителей Конгресса, представляющие Демократическую партию США, обвинили президента Трампа в том, что его отношение к Украине поставило под угрозу национальную безопасность.

И это - главный вывод, который содержится в опубликованном сегодня отчете Комитета по разведке Палаты представителей. При этом в документе не содержится прямая рекомендация начать процедуру импичмента. Глава комитета Адам Шифф и другие члены Палаты, проводившие расследование, решили, что финальное решение все же должен принять Конгресс.

Сам Шифф, представляя доклад, заявил: «Президент, который использует свою власть для принуждения иностранного вмешательства в выборы в США, - это то, от чего американцы должны избавиться».

Доклад разбит на две части. Одна посвящена Украине и попыткам Трампа повлиять на руководство этой страны в деле расследования против сына Джо Байдена - своего главного политического конкурента. Вторая часть – об обструкции, устроенную Белым домом Конгрессу.

В докладе говорится: «Президент использовал свою власть в интересах собственного переизбрания на второй срок, чтобы нанести ущерб своему политическому конкуренту и повлиять на предстоящие президентские выборы в нашей стране в своих интересах… Президент поставил свои личные и политические интересы выше национальных».

Также демократы обвинили Белый дом в том, что он препятствовал проводимому расследованию, игнорируя многочисленные повестки.

Пресс-служба Белого дома уже отреагировала на представленный доклад: «Демократы не смогли представить никаких доказательств нарушений со стороны президента Трампа. Отчет – не что иное, как разочарование. Он звучит как неуместный бред какого-то блоггера, пытающегося что-то доказать, когда нет никаких доказательств».

Завтра специальная коллегия проведет первое слушание по вопросу об импичменте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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