Самые удивительные пары страны: На свадьбу нам пожелали детей - футбольную команду

Бударины, Воронежская область

«В жизни главное - оставить след, а не наследить!»

Валерий и Елена Бударины живут в селе Каширском Воронежской области.

У них 14 детей, из них 13 - приемные.

- Помню, на нашей на свадьбе мой дядя произнес такой тост: «Желаю, чтобы у вас с Еленой было много детей: целая футбольная команда!» Получается, мы план даже перевыполнили, - смеется Валерий.

- Однажды, устав от одного и того же вопроса: «Зачем вам нужны чужие дети, у вас же есть свой ребенок?», я решила проанализировать, как же так вышло, - делится Елена. - Когда родился сын, моя жизнь ничем не отличалась от жизни миллионов моих сверстниц. Но в глубине души у меня всегда было смутное желание взять ребенка из детдома. Оно передалось от мамы: она окончила школу-интернат и всегда мечтала о приемном малыше. У нее в силу определенных причин не получилось.

И когда во мне проснулось желание иметь еще одного ребенка, в интернете я ввела слово «усыновление». Увидела, какое количество малышей ждут свою единственную, любимую маму... И все-таки, почему-то я решилась на этот шаг? Может, потому, что отпугивал процесс беременности, роды, а дети-сироты уже есть на свете и им очень нужна родительская любовь.

Так, в 2006 году в доме Будариных появилась 10-месячная Таня. А после этого события из года в год в семье появлялись новые дети.

Сейчас Елена работает преподавателем в детской школе искусств, методистом в доме культуры, она помощник депутата и секретарь

Общественной палаты своего района. Валерий - инженер, председатель совета отцов Каширского поселения, член федерального совета отцов при уполномоченном при Президенте России по правам ребенка, член Общественной палаты района.

Бударины сравнивают себя с муравейником, в котором у каждого свое место и свое дело. А еще у Будариных есть своя семейная эмблема - цветок, который символизирует жизнь (см. фото). И девиз: «В жизни главное - оставить след, а не наследить!»

Дивины, Омская область

Дивины, Омская область

Объединила любовь к песням и картошке

Андрей Афанасьевич и Матрена Григорьевна прожили вместе 72 года.

Семья удивительная, уникальная. И фамилия у них соответствующая: Дивины. Они родились в крестьянских семьях, которые еще после столыпинской реформы в поисках лучшей доли перебрались из Минской и Витебской губерний в Сибирь. Андрей Афанасеьевич работал учителем, в 1939 году был призван в армию, служил на Дальнем Востоке, воевал с японцами. В Великую Отечественную войну был командиром пулеметного взвода, старшим лейтенантом. После демобилизации направили его работать главой Чесновской начальной школы. Пришел парень в сельсовет прописываться - и пропал. Очаровала его синеглазая Матрена, секретарь сельсовета. Осенью 1946-го они поженились. С тех пор Дивины всегда были вместе. Пережили голод, тяжелые времена, Матрена пошла работать санитаркой, потом стало медсестрой, фельдшером.

34 года назад Дивины переехали в село Иртыш Омской области, поближе к детям. Сын Александр и дочь Татьяна стали педагогами, как отец. В семье даже подсчитали: если сложить педагогический стаж всех Дивиных, получится 200 лет.

100-летие Андрея Афанасьевича и 70 лет совместной жизни отметили с размахом: собрали всех родственников, поздравила местная администрация - и даже от Владимира Путина телеграмма пришла.

Увы, до награждения в Кремле Андрей Афанасьевич не дожил, умер на 103-м году жизни... Матрене Григорьевне сейчас 93 года.

Дивины говорили, что секрет их долголетия - в оптимизме и общих интересах. Занимались пчеловодством, грибники, огородники, как истинные белорусы обожали картошку. И обязательно во время застолий в их доме хором пели любимые песни.

Сошневы, Орловская область

Сошневы, Орловская область

«Еще мальчишкой решил: женюсь только на Юле!»

У Димы и Юлии из села Вяжи очень романтическая история.

Много лет назад 10-летний Димка пришел домой и очень серьезно сказал:

- Я встретил девочку, Юлю, она городская, из Мценска. Приехала на лето к бабушке. Так вот: я вырасту и женюсь на ней!

Все тогда, конечно, посмеялись. А Дима вырос и на самом деле женился на Юлии - в июле 2003 года.

- Тогда своего жилья у нас не было: а я, как городская девушка, наотрез отказывалась жить в деревне, - рассказывает Юля. - Что там делать? Все же бегут из деревни, чем там заниматься? Но Дима, как вы поняли, человек с характером, настоял на своем. И вот уже мы живем в деревне, и, к моему ужасу, у нас начинает расти хозяйство: три быка, 20 поросят, 20 гусей… Я устроилось в дом пионеров вожатой, Дима аккомпаниатором в сельский дом культуры, он играет на баяне.

Не хватало одного - детей. Для меня это стало еще одним испытанием. Три года обследований и слез. Когда не помогает медицина, мы обращаемся к высшим силам. Это меня привело в Покровский женский монастырь к Матроне Московской. И (как после этого не верить?) через месяц после поездки узнала, что жду сына! Затем, с Божией помощью, родилась дочка. Мы открыли торговую палатку, купили «КамАЗ», сейчас

Дима занимается грузоперевозками. Работает с отцом на земле, выращивает и продает пщеницу. А в прошлом году у нас, как я шучу, бонусом за терпение и веру, родился еще один сынок - Артем.

Мы мечтаем открыть детское кафе, и, чтобы в деревне было больше различных кружков и секций, Дима даже пошел ради этого учиться на тренера по волейболу.

Спустя годы я поняла, что село Вяжи-Заверх, где мы живем, - особенное. Это святая, выстраданная земля. Здесь шли жесточайшие бои, начался прорыв Орловско-Курской дуги. И это то место, где я хочу растить детей и внуков, встречать закаты и рассветы. Теперь я точно знаю, что в деревне можно жить, давать прекрасное образование детям, добиваться успехов - и быть счастливой.

Гридчины, Севастополь

Гридчины, Севастополь

Морская судьба

Четыре поколения этой семьи неразрывно связаны с морем. Свою жизнь они посвятили военно-морскому флоту.

- Мы не только династия военных моряков, но и многодетная семья в третьем поколении, - рассказывает Ольга Гридчина.

Они с Сергеем познакомились в 2002 году. Ольга уже воспитывала дочь Анастасию от первого брака. В 2004 году - свадьба. Родились 3 сына: Сергей, Артем и Владислав. И, конечно же, все трое мальчишек мечтают о морской службе: быть, как их отец, деды и прадеды.

Глава семьи Сергей сейчас командир войсковой части 06984 в городе Севастополе. Ольга растит мальчишек, занимается хозяйством, ведет свою страничку в соцсетях - помогает пристраивать бездомных кошек и собак.

Но кто сказал, что быть моряком - это чисто мужская профессия?

Старшая дочь, красавица Анастасия, продолжила традиции семьи: она служит по контракту в одной из частей разведки Черноморского флота. Правда, сейчас Настя в декрете, недавно родила сына. Надо ли говорить, что ее муж Роман тоже из военных: капитан медицинской службы в войсковой части специального назначения.

Настя оканчивает юридический вуз. И уже в марте собирается вернуться на службу.

Гридчины сохраняют традицию: собираться за столом всей семьей или выезжать на природу. Вот и в Москву на награждение приехали все вместе. А своим девизом они, жители и защитники легендарного Севастополя, считают одно короткое слово: «МЫ!»

Прямая речь

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже четвертый год

Организаторы мероприятия - Минтруд России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Конкурсы, посвященные семьям, проходили и раньше во многих регионах России, - рассказывает Марина Гордеева, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. - Мы лишь решили поддержать инициативу, вывести на всероссийский уровень эту прекрасную идею. Конкурс у нас проходит по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья - хранитель традиций».

В региональных этапах конкурса в этом году приняли участие 3343 семьи. Лауреатами стали 346 семей, 85 - победителями. Кстати, лидеры по количеству участников - Омская, Новосибирская, Мурманская области и Красноярский край.

По итогам конкурса мы издали Национальную книгу-летопись «Семья года»-2019. Это два издания: в первом - истории семей-победителей, а во втором - информация обо всех участниках Всероссийского конкурса.

Все, кто участвует в конкурсе «Семья года», - люди удивительные, неординарные. Какие таланты среди них попадаются, какие судьбы и истории! А главное, эти люди очень активные в плане общественной деятельности, они мотивированные - и во всех смыслах состоявшиеся. Да, возможно, они не достигли каких-то супервысот в науке или бизнесе, но они точно знают, зачем родились и живут на земле.

Церемонию награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года» покажут по Общественному телевидению России 23 ноября, 20.25.

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