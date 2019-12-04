2019-12-04T17:55:39+03:00
Наука

Собака, загримированная под бенгальского тигра, работает пугалом

Псевдотигр наводит ужас на обнаглевших вредителей полей
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Полосатой шкуры хватает, чтобы злоумышленники в страхе разбегались.Полосатой шкуры хватает, чтобы злоумышленники в страхе разбегались.
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Оригинальный способ уберечь свои сельскохозяйственные угодья от набегов обезьян придумал индийский фермер Сриканта Говда (Srikanta Gowda), проживающий в деревеньке Налуру (Naluru village) штата Карнатака (Karnataka, India). С помощью краски для волос он превратил свою собаку в тигра — ну, не совсем, конечно, а частично. Нарисовал ей полоски. И на удивление, этого хватило, чтобы все обезьяны, прежде безобразничавшие на кукурузных полях, в ужасе разбежались.

О новаторе сообщил портал Unilad со ссылкой на индийскую газету Deccan Herald. И рассказал, что плодотворная дебютная идея родилась не сразу. Сначала Говда расставлял у полей плакаты, на которых были нарисованы тигры, потом мастерил пугала в виде тигров. Помогало. Воодушевившись, фермер решил усилить эффект. И превратил в пугало свою собаку, кличку которой источники не сообщают. Обезьяны её очень бояться - почти как настоящего тигра.

Пугала в виде плакатов оказались не столь эффективными.

Пугала в виде плакатов оказались не столь эффективными.

Опыт Говды собираются перенять соседи и раскрасить своих собак. Но не у всех в питомцах такие крупные, а мелкие "тигры" вряд ли напугают обезьян.

Можно даже не рычать по-тигриному. Обезьяны и так боятся.

Можно даже не рычать по-тигриному. Обезьяны и так боятся.

КСТАТИ

Глаза на заднице спасают жизнь

Оригинальный способ защиты от львов пасущихся в африканской саванне коров изобрел австралийский эколог Нил Джордан (Neil Jordan) из центра исследования экосистем (Centre for Ecosystem Science) университета Нового Южного Уэльса (The University of New South Wales, UNSW) — государственного университета Австралии. Он стал дополнять задницы коров глазами.

По задумке изобретатели, глаза создают иллюзию того, что смотрит отнюдь не задница, а некая огромная голова. В самом деле, именно так и кажется. Кажется не только людям, но и львам, имеющим намерение отобедать коровой.

Как объясняет Джордан, африканский лев охотится из укрытия, как и некоторые другие хищники. Подбирается на минимальное расстояние и внезапно нападает на ничего не подозревающую жертву. Но если лев видит, что жертва его заметила, то, как правило, не нападает. А глаза на заднице коровы вполне могут создать у льва такое впечатление.

Корова с глазами на заднице не станет добычей льва. Он стесняется нападать, если жертва на него сморит.

Корова с глазами на заднице не станет добычей льва. Он стесняется нападать, если жертва на него сморит.

Новатор уже успел проверить на практике свое изобретение, которое он назвал iCow. Поехал в Ботсвану и изобразил глаза на задах 20 коров, входящих в вольно пасущееся стадо из 62 коров. Каждый вечер он пересчитывал вернувшихся из саванны. И через 10 недель подвел итог: львы все же задрали трех коров, но только тех, которые не были соответствующим образом разрисованы. Ни одна из коров с глазами на заднице не пострадала. О столь явном успехе в свое время поведал пресс-релиз, распространенный UNSW.

Однако не ради коров старался Джордан, а заботился о львах. Африканские скотоводы мстят им за погубленных коров - убивают. То есть способствуют исчезновению этих хищников, занесенных в Красную книгу (IUCN Red List of Threatened Species). С 1990 года их численность сократилась почти в три раза.

Логика очевидна: чем меньше коров пострадают от львов, тем больше львов останутся живыми.

Джордан не рисует глаза на задницах - он их печатает с помощью клише. Процесс занимает несколько секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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