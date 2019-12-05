2019-12-06T01:23:42+03:00
Экономика

В России планируют построить новый газопровод в Китай

Маршрут транспортировки газа из России в Китай может пройти через Монголию. Для оценки перспектив юго-восточного соседа создадут совместную российско-монгольскую рабочую группу
Анна ГЛАДКИХ
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В России разработают проект газопровода в Китай через МонголиюВ России разработают проект газопровода в Китай через МонголиюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Россия может построить второй газопровод в Китай с транзитом через Монголию. Об этом 4 декабря на бизнес-форуме «Россия — Монголия. Ведение бизнеса на едином рынке ЕАЭС» сообщил вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

По нереализованному пока проекту трубопровода "Сила Сибири 2" маршрут должен пройти через горный Алтай и подвергался критике из-за технических сложностей, высокой стоимости и экологических проблем.

— Транзит через Монголию является альтернативным для поставок газа в Поднебесную. Он более протяженный, но проходит в основном по степным районам, поэтому обойдется дешевле, что позволит доставить российский газ сразу в густонаселенные регионы Китая.

Маршрут может быть более удобным для Китая. В этом случае газ будет поступать в восточную часть страны, представляющую собой центр потребления газа, вместо менее населённых и промышленно развитых западных провинций, — рассказал премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Общий размер капиталовложений в возведение трубопровода протяжённостью 4800 км может превысить 20 млрд. долларов. Между тем, «Газпром» в 2010 году оценил стоимость газопровода через Алтай в 14 млрд. долларов.

Также еще не до конца ясен вопрос с ресурсной базой для заполнения газопровода. Это могут быть как еще не освоенные месторождения Восточной Сибири и даже Ямала, так и уже работающие месторождения Западной Сибири.

Россия и Монголия создадут совместную рабочую группу для оценки перспектив строительства газопровода из РФ через территорию Монголии в Китай. Минэнерго и «Газпрому» поручено подготовить техническое и экономическое обоснование такого маршрута.

Ранее Президент Владимир Путин, обсуждая поставки газа по «Силе Сибири» в Китай, поручил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру, рассмотреть возможность использования ресурсов Ямала, пустив газ в Китай через Монголию. 2 декабря Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в церемонии начала поставок газа по газопроводу «Сила Сибири».

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