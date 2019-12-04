Пприглашение на собеседование: как повысить свои шансы

Типичная ситуация: вы опубликовали резюме, а потенциальные работодатели не звонят. Откликаетесь на вакансию, а вас в упор не видят. Значит, что-то не то в вашем рассказе о себе.

Вот некоторые советы, которые услышал автор от сотрудников кадровых служб и руководителей, решающих, стоит говорить с кандидатом или отправить его резюме в папку «Корзина».

- Резюме не должно быть невнятным и неряшливым. Пишите нормальным русским языком, фразы должны быть четкими и понятными.

- Не грузите текст ненужными деталями - например, про трудные личные обстоятельства или про похвальную грамоту за 5-й класс.

- Не стоит и чересчур выхолащивать текст: вы же должны как-то отличаться от массы других претендентов, чтобы именно на вас обратили внимание. Известен, например, случай, когда решающим аргументом в выборе сотрудника стало спортивное прошлое одного из кандидатов. «Значит, есть воля, упорство, высокая работоспособность», - сделал вывод шеф.

- Не пренебрегайте возможностью дополнить анкету сопроводительным письмом. Оно может повысить ваши шансы, если вы немного не вписываетесь в запросы работодателя. Например, по возрасту. Найдите слова, которые убедят его, что вы еще о-го-го!

- Четко определитесь, чего вы хотите. И отразите это не только в тексте, но и в функциях поиска. Например, многие сайты имеют широкий набор фильтров, чтобы отсеять ненужные вакансии. График работы, зарплата, перечень специальностей. Отмечайте нужные параметры.

- Покажите, что вы заинтересованы в ответе от компании. Будьте максимально доступным. Не пишите «звонить до 18.00», это несерьезно. Но и ночные часы не стоит указывать: может сложиться впечатление, что вы ночью бодрствуете, значит, на работу будете приходить невыспавшимся. Лучше вообще не указывайте рамок по времени. Дайте как можно больше возможностей для связи. Подключите WhatsApp. Пропустили звонок с незнакомого номера - перезвоните, вдруг это по поводу работы.

- Старайтесь сыграть на опережение. Подпишитесь на вакансии компаний, где вам хотелось бы работать. Может, вам потому и не пишут, что более прыткие конкуренты вас постоянно опережают.

- Будьте серьезны. Такие электронные адреса, как zliuchka и supermacho не добавят вам шансов, если речь идет о профессиях, где ценят порядок и основательность. И приведите в порядок соцсети: вдруг зайдут посмотреть. Там не должно быть ничего отталкивающего или способного вызвать недоумение.