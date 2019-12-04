План на каникулы: «Адахнуть»

Есть в интернете сообщества, где любой может анонимно поделиться случаем из жизни, мыслью, наблюдением. И люди рассказывают забавные, а порой и весьма странные вещи.

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«Муж на мое 30-летие заказал торт, на котором были цифры 18+12. Плюс забыли сделать, а накануне звонили из фирмы и интересовались: «А вы уверены, что торт на годовщину войны 1812 года должен быть в виде сердечка?»

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«У моей семилетней дочери был первый день каникул. Она с утра составляла свой список дел. Когда она уснула, я решил взглянуть. Там было только одно слово: «Адахнуть».

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«Поехали родители на море на две недели. На четвертый день исправных звонков перестали выходить на связь. Провела целую работу по вычислению их базы отдыха и номера путевки по распределению (сутки не спала). Начиная от местного военторга, заканчивая каким-то военкоматом в курортном городе; администратор на ресепшене караулила их и оставляла записки. Родителей нашла, они просто забыли пополнить счет и не могли найти банкомат. Зато теперь понимаю маму, когда я гуляла ночью и трубку не брала».

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«Купили себе по случаю свадьбы два года назад бутылку шампанского Moёt&Chandon. Хотели выпить на первую годовщину, но мы оказались настолько непьющие, что эта бутылка уже дважды летала с нами в Штаты. Собиралась выпить ее по случаю своего дня рождения несколько дней назад на Бали, но знаю, что больше одного бокала не осилю и дорогое шампанское пропадет. Так и летает с нами в отпуск нетронутая бутылка-путешественница».

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«Недавно сделала себе подарок - купила шуруповерт. Какой же это кайф! Починила дверцу шкафа, разобрала старый детский столик, притащила с балкона полочку и повесила ее, привинтила на свои места все, что болталось и шаталось. В общем, я счастлива! И да, муж у меня есть».

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«Мои бабушка с дедушкой давно живут вместе. Часто шутят друг над другом. Бабушке тяжело вставать из-за проблем с ногами. Сидим у них в гостях, и тут бабуля кое-как встает и идет на кухню, на что дедушка ей вслед: «О, метеор, ты куда полетел?»

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«Работала в стоматологии, поэтому часто приходилось делать снимки. Уже там не работаю, но не могу избавиться от чисто профессиональной привычки оценивать зубы и мысленно примерять, под каким углом лучше поставить датчик для удачного снимка. Боюсь устраиваться на работу в психоневрологический диспансер. Наверняка и там появятся другие профессиональные привычки».

С сайта vk.com/overhear