2019-12-04T10:33:42+03:00
Происшествия

Пермский стрелок-убийца оказался наркоманом

Чтобы задержать вооруженного психопата, сотруднику вневедомственной охраны Росгвардии пришлось принять огонь на себя [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Фото с места убийства прохожей. Фото из группы "Гайва Live"Фото с места убийства прохожей. Фото из группы "Гайва Live"
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Около четырех часов утра 50-летний житель Орджоникидзевского района Перми, как говорят в народе "поймал белочку".

- Безработный, стоял на учете в наркологическом диспансере, жил в квартире с сестрой, допился до белой горячки и отправился на улицу "чертей гонять", - объяснили "Комсомолке" источники в МВД России.

Мужчина направился на улицу после того, как похитил у своей сестры охотничье ружье. Начал стрелять еще в квартире. На улице выстрелил в прохожих: застрелил женщину, которая шла рядом с мужчиной, а затем заметил патрульную машину вневедомственной охраны Росгвардии, и открыл по ней огонь.

- Находясь на маршруте патрулирования в Орджоникидзевском районе города Перми, наряд группы задержания Росгвардии был обстрелян неизвестным прохожим. С прибывшем на место вторым экипажем вневедомственной охраны росгвардейцы блокировали и задержали вооруженного мужчину. Один из сотрудников при этом получил огнестрельное ранение, - сообщили "Комсомолке" в ведомстве.

Военнослужащие приняли решение не применять оружие по стрелку на поражение. Им удалось блокировать мужчину во дворе дома, и задержать его.

- По предварительным данным одному из сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии пришлось принять огонь на себя. Чтобы избежать случайных жертв, во время задержания преступника он направил ствол ружья себе в грудь, в бронежилет. Раненому росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Участники задержания будут представлены к наградам, - отметил в беседе с "Комсомолкой" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Росгвардейцы доставили задержанного в отдел полиции. На месте работают сотрудники Следственного комитета России.

Отметим, что подобный случай не первый за последнее время. В начале ноября в Нарьян-Маре 36-летний местный психопат Денис Поздеев также допился до белой горячки после чего проник в детский сад и убил ножом спящего шестилетнего мальчика.

Он также не отдавал отчет своим действиям, считал что убив спящего ребенка обретет "вечную жизнь и богатство".

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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