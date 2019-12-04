2019-12-04T11:44:37+03:00
Экономика

Россияне чаще всего отменяют путешествие из-за невыдачи визы в Чехию, Испанию и Италию – статистика «Согласия»

Россияне, имеющие полисы страховой компании «Согласие» с риском «невозможность совершения поездки» по причине отказа в выдаче визы, чаще всего не уезжают в путешествие в Чехию, Испанию и Италию
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Фото: Пресс-служба страховой компании "Согласие".Фото: Пресс-служба страховой компании "Согласие".
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На эти страны приходится 26%, 19% и 18% случаев неполучения визы. Еще 14% путешественников не отправляются по этой причине в Грецию, 11% – во Францию, 4% – в Германию, 8% – в остальные страны, куда требуется виза.

На невыезд приходится 3% страховых случаев по полисам ВЗР, урегулированных страховой компанией «Согласие» в 2019 году. Подавляющее большинство неприятностей случается с российскими путешественниками уже в поездке: 74% из них – это заболевания, 23% – травмы.

В 33% случаев туристы, застрахованные в «Согласии», получают травмы и заболевают на отдыхе в Турции, в 26% – в Таиланде, в 7% – в ОАЭ, в 5% – в Греции, в 3% – в Индии, в 2% – в Китае. В последние годы расширяется география поездок российских граждан, и каждый год список экзотических стран пополняется новыми странами и регионами. Среди клиентов компании есть туристы, путешествующие в страны Восточной, Западной и Южной Африки, на острова в Карибском бассейне, в Индийском океане, в Антарктиду и на Северный полюс.

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