Не попавший в сентябре в США Леонид Слуцкий: Мой паспорт до сих пор находится в американском посольстве

Визовый вопрос спровоцировал очередное обострение в отношениях Москвы и Вашингтона. На сей раз без американских виз осталась делегация Федерального казначейства РФ.

- Совсем недавно визы не получила делегация нашего Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Госдеп также воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 года директором Департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым, - заявило посольство РФ в США.

Напомним, в сентябре на Генассамблею ООН в Нью-Йорк не смогла прибыть часть официальной российской делегации, включая глав Комитетов Госдумы и Совета Федерации по международным делам Леонида Слуцкого и Константина Косачева. Следом футболисты московского «Спартака» отказались от участия в американском турнире по той же визовой причине.

- Вашингтон последовательно ведет «визовую войну», создавая новые и новые препятствия российским представителям для участия в международных мероприятиях на территории США. Безусловно, это очередной удар по двусторонним отношениям. США проявили себя как недобросовестный партнер в плане организации многосторонних форматов. И это далеко не первый раз. Самым вопиющим из них стала невыдача виз без объяснения причин ряду членов делегации РФ, направлявшейся на Генеральную Ассамблею ООН в конце сентября. И, в частности, мой паспорт до сих пор находится в посольстве США в России, - рассказал в среду Леонид Слуцкий. - Все это еще и еще раз должно заставить задуматься о целесообразности проведения в США как различных международных форумов и конференций, так и мероприятий по линии ООН.

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