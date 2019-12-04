Открытие парка с аттракционами "Остров Мечты" перенесли на 2020 год

"Остров Мечты" никак пока не станет реальностью. Открытие первого в России и крупнейший в Европе крытого тематического парка с аттракционами было запланировано на конец декабря, но в новогодние каникулы не покатаемся. Официальный запуск перенесли на 2020 год.

- Точная дата открытия пока не определена, - сказали в пресс-службе парка "Остров Мечты".

Парк еще не открыли, а билеты уже в продаже. Да-да, на официальном сайте запустили предпродажу билетов.

- Вас ждут восемь сказочных миров и чудеса на каждом шагу. Здесь вы сможете прокатиться на невероятных аттракционах, встретиться с любимыми мультперсонажами и окунуться в неповторимую атмосферу магии и волшебства. Билеты доступны только на официальном сайте.

- Черепашки-ниндзя, Смурфики, Маугли, Буратино и другие герои ждут вас в гости. Это будет осмурфительно, - сообщают представители "Острова Мечты".

Судя по тому, что купить билеты можно на 29 февраля (первая доступная дата), то открытие "Острова Мечты" запланировано в этих числах.

Сам дворец построен, в настоящее время завершается процесс сертификации и тестирования аттракционов. Оборудование проходит двойную проверку на соответствие нормам безопасности: по европейским и российским стандартам. Высшую оценку по технике безопасности уже дали немецкие эксперты, которые отвечают за безопасность в тематических парках Диснейленд в США, Франции и Гонконге.

В зоне "Маугли в стране динозавров" будет самый экстремальный водно-огненный аттракцион "Храм огня". А самая нежная зона с гигантским розовым мороженым в "Кафе Хеллоу Китти" - там все в розовых тонах (замок, детский салон красоты, кафе с десертами и даже аттракцион "Сладкий танец"). Всего в парке будет восемь тематических зон с 27 медиа и механическими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в мире.

В "Острове Мечты" можно будет не только покататься на аттракционах, но и погулять под стеклянным куполом, где создали декорации улиц Барселоны, Беверли-Хиллз. Посетители смогут посмотреть архитектуру, зайти в магазины, поесть на улочке Рима итальянской пиццы, сфотографироваться на фоне Колизея и посетить родину Шерлока Холмса. Все это возможно будет на одной территории. Вход в торгово-развлекательную зону будет бесплатным.

Где: Проспект Андропова, 1А. Ближайшая станция метро "Технопарк".

Когда: ориентировочно с 29 февраля 2020 года.

Стоимость: в тематический парк в будние дни для детей - 1900 рублей, для взрослых - 2200 рублей, в выходные дни для детей - 2600 рублей, для взрослых - 2900 рублей.

Помимо стандартных билетов, можно купить Fast Pass — возможность быстрого прохода на большую часть аттракционов без очередей.

Такие билеты будут стоить для взрослых 4700-5400 рублей, для детей 4400-5100 рублей (в зависимости от дня недели).

Вход в городской променад и ландшафтный парк - бесплатно.