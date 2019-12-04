«БАТ Россия» предлагает законом ограничить предельную концентрацию никотина в бестабачных никотиновых изделиях

С таким предложением выступил руководитель департамента по работе с госорганами компании Олег Барвин на общероссийском форуме «Малый и средний ритейл в России», состоявшемся в Москве в начале недели.

«Сегодня как никогда остро встала необходимость срочного принятия законов, которые установили бы четкий запрет на продажу некурительных бестабачных никотиновых изделий несовершеннолетним. Такая продукция стала попадать им в руки. Это непозволительно, поэтому необходимо принять соответствующие законодательные изменения. Надо сказать, что для совершеннолетних курильщиков это хороший способ переключиться на совершенно другую форму получения никотина с меньшим рисками для себя. Но мы столкнулись с другой проблемой – популярностью этого продукта у несовершеннолетних», – сказал Барвин.

Он также добавил, что на законодательном уровне необходимо ввести лимиты концентрации никотина в данной продукции. «Сейчас мы видим, что на рынке появляется продукция с очень высокой концентрацией никотина. На наш взгляд, это создает достаточно серьезные риски для здоровья потребителя».

Как сообщает Интерфакс, на форуме «Малый и средний ритейл в России» представитель компании пояснил, что в некурительных никотиновых пэках, производимых "БАТ Россия", максимальная концентрация никотина составляет 12 миллиграмм, тогда как на рынке появляется продукция с концентрацией никотина от 40 до более 200 миллиграмм и выше, что сопряжено с рисками для здоровья потребителей. "Нужно установить лимит на предельную концентрацию никотина на уровне 20 миллиграмм на единицу продукции — в одном пэке, по аналогии традиционной некурительной продукцией. Любая концентрация никотина выше, чем 20 миллиграмм сопряжена с определенными рисками по здоровью и побочными эффектами", - цитирует эксперта агентство. Помимо этого, важно ввести правила ответственного маркетинга для продажи подобных изделий, чтобы он не был направлен на несовершеннолетних, подчеркнул Барвин.

Компания ранее уже озвучивала данные инициативы, в том числе в ходе заседания экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России 27 ноября в Москве. По экспертным оценкам, которые приводит Барвин, российский рынок некурительных изделий составляет 1% от никотинового рынка. Его ключевые участники считают, что сейчас на федеральном уровне требуется разработка пакета законодательных инициатив, которые урегулировали бы ситуацию в этом сегменте рынка, в частности, ввели бы запрет на продажу такой продукции несовершеннолетним. Согласно статистике этот сегмент растёт во всём мире. Поэтому у государства должен быть весь набор инструментов, чтобы его регулировать, начиная с ограничения продажи, оборота и маркетинга, заканчивая установлением правил и систем маркировки для данного вида продукции. Сейчас в России действует обязательная маркировка сигарет и папирос цифровым кодом Data Matrix. Производство данной продукции без маркировки запрещено с 1 июля 2019 года. До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.