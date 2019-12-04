Зоолог об "отдушине" в подвалах домов: Это не решение проблемы для бездомных животных

Российский премьер подписал постановление, которое обязывает структуры, отвечающие за содержание многоквартирных домов, не закрывать проемы в подвалах. Для чего? Для циркуляции воздуха и … для доступа беспризорных животных. Чтобы они в холода не замерзали на улице! Причем как минимум одно отверстие, ведущие в теплый подвал, должно быть открыто круглый год.

За комментарием «КП» обратилась к известному охотоведу и зоологу Андрею Кудактину.

- Андрей, глава кабинета министров подписал документ, который предписывает держать открытыми проемы в подвалах — для спасения бездомных животных в холода...

- Надо не постановления принимать, а делать всё, чтобы таких масс бездомных животных не было.

- Зачем?

- Они - потенциальные переносчики всех заболеваний. Чумы, чесотки, чего хотите. Их надо забирать из этих подвалов и дворов - и усыплять.

- Жестко…

- И нечего щадить и устраивать для них отдушины в подвалах!

- Ну ладно, бездомные кошки и собаки — переносчики болезней. Вот вы ратуете за поддержку диких животных — но они ведь тоже болеют?

- Что касается дикого животного мира - там много чего не хватает. В том числе в плане гуманитарных мер. В России все законодательство, которое их касается, надо переписывать заново.

- Оно устарело?

- Безнадежно! Идет активное развитие частных охотничьих хозяйств. И эти люди зачастую завозят животных по реинтродукции. А вместе с животными из-за рубежа, в том числе из Америки, завозятся всякие болезни. Которые у нас мгновенно распространяются - в пока еще относительно дикой природе.

- То есть вы за гуманизм к медведям, волкам, оленям и барсукам в чащобах?

- Нет, ну почему наше зверье в лесах и полях должно страдать? Давайте к нашим диким животным по человечески относиться - пока они еще есть. Пока их ареал жизни не сузился до критической точки.

- А он так резко сужается?

- На черноморском побережье, например, енот-полоскун вытесняет все другие виды. Ну так держите его в вольерах и в клетках! А что творится с дичающими бродячими собаками? Они в гибриде с волком уже представляют страшную силу! И это хуже, чем волки - в сто раз.

- Это по всей стране, или только на юге?

- На юге, в в Краснодарском и Ставропольском краях борются с грызунами варварски. Едет трактор по полю - и высыпает отравленное зерно. И все вокруг гибнет. Вот где нужен гуманизм — а не по отношению к окнам в подвалах для кошек бездомных!