2019-12-04T16:25:48+03:00
Общество

Управляющие компании обязали пускать кошек в подвалы многоэтажек

Хвостатым не дадут замерзнуть на улице зимой, а те избавят дома от крыс
Дмитрий КОЗУРОВ
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Кошачья дверь в подвал — это не милость к братьям нашим меньшим, а приглашение к взаимовыгодному сотрудничествуКошачья дверь в подвал — это не милость к братьям нашим меньшим, а приглашение к взаимовыгодному сотрудничествуФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Вчера вступили в силу поправки в Правила содержания общего имущества. Теперь в подвалах и прочих технических подпольях обязательно нужно оставлять как минимум одно вентиляционное отверстие — его еще называют продухом. Придумано это не только из-за необходимости проветривать помещения, но и из любви к животным.

До недавнего времени в России действовал регламент, принятый в 1990-е. Он позволяет собственникам жилья замуровываться все подвальные окна. Из-за этого бродячие кошки в буквальном смысле замерзают зимой на улице, а другие их собраться умирают голодной смертью, замурованные под землей. Ведь подвал многоэтажки с его трубами центрального отопления — чуть ли не единственное место, где бездомные усатые-полосатые могут согреться, когда на улице снег и лед.

- Во многих регионах страны эти правила и так не действовали. Дело в том, что без котов в подвалах развелись крысы, - отметил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Так что кошачья дверь в подвал — это не милость к братьям нашим меньшим, а приглашение к взаимовыгодному сотрудничеству.

- Раньше, чтобы открыть продух, нужно было решение собрания собственников жилья. А закрывали их, никого не спросив, - сказал Бурматов.

Теперь же следить за тем, чтобы как минимум одно отверстие не меньше 15х15 см. было открытым, будут управляющие компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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