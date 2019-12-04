2019-12-04T16:45:13+03:00
Общество

«Очень опасно, когда в семью вторгаются чужие люди»: Патриарх раскритиковал закон о домашнем насилии

РПЦ не поддерживает громкую инициативу
Ася ХОВАНСКАЯ
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Патриарх раскритиковал закон о домашнем насилии.Патриарх раскритиковал закон о домашнем насилии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, во время праздничной литургии в Успенском соборе Кремля Патриарх Кирилл впервые высказался о резонансном законопроекте о домашнем насилии. Высказался очень критически.

- Конечно, нельзя допускать никакого насилия в семье, но есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются, в том числе, и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций, или каких-то добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье, - заявил предстоятель РПЦ, назвав вторжение в семью недопустимым. - Семья - это союз двух людей, которые вступили в брак по любви, у которых дети и которые лично несут ответственность перед Богом и обществом за состояние семьи. Непозволительно, вторгаясь в семейную жизнь, разрушать основы семейных отношений...Очень опасно, когда в это закрытое, интимное семейное пространство вторгаются чужие люди и иные силы, и Бог его знает, что это вторжение может принести реально - пользу или вред - для людей, которые живут бок о бок друг с другом и сохраняют семейные узы.

По его словам, к такому вторжению надо относиться с «очень большой осторожностью».

- Поэтому, категорически выступая против всякого насилия в семье, считая это великим грехом, а также и преступлением, мы вынуждены возвысить наш голос в защиту семейного пространства от всякого вторжения извне, под любыми предлогами.

Решить семейные проблемы, по его мнению, способна любовь.

- Любовь - это не только цветы и радость периода знакомства или первых лет супружеской жизни, любовь - это в первую очередь жертва, когда один супруг отдает себя другому, когда нет ничего, что было бы жалко отдать, когда люди готовы здоровье свое отдать, кровь свою отдать друг за друга - вот это и есть настоящая любовь. И в такую любовь нельзя вторгаться извне ни под каким видом, потому что любовь сама по себе способна испепелить любой конфликт и любую проблему в семейных отношениях, - считает Святейший.

Напомним, на сайте Совета Федерации на прошлой неделе был опубликован законопроект, вызывающий ожесточенные споры его сторонников и противников. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко пообещала обсудить документ в том числе с представителями традиционных конфессий России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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