2019-12-04T17:13:52+03:00
Общество

Генпрокуратура не прочь расширить полномочия участковых, но не общественных организаций

Ведомство обозначило свою позицию "к новеллам" законодательства "о профилактике бытового насилия"
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
В законе четко не прописано, как должностное лицо (участковый) должен узнавать о таких фактах, а главное как следить за исполнением предписаний.В законе четко не прописано, как должностное лицо (участковый) должен узнавать о таких фактах, а главное как следить за исполнением предписаний.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Начальник правового управления Генеральной прокуратуры России Артур Завалунов уточнил позицию надзорного ведомства к новеллам законодательства о профилактике бытового насилия.

- Несмотря на то, что проблемам профилактики правонарушений уделено значительное внимание, вопросы предупреждения и пресечения именно семейно-бытового насилия, обеспечения защиты лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, до настоящего времени в достаточной степени не урегулированы, законодательные акты подобного содержания имеются практически во всех зарубежных странах- заявил представитель Генпрокуратуры.

И сослался на Европейский суд по правам человека по делу «Володина против Российской Федерации» который в своем решении, вынесенном в июле 2019 года, указывает на необходимость урегулирования данной проблемы. Говорят, что именно это дело подтолкнуло депутатов к "необходимости дополнительного правового регулирования в целях предупреждения и пресечения фактов насилия в семье и других бытовых условиях".

- Сотрудники полиции фактически не имеют правовых оснований для оказания эффективного воздействия на таких лиц, поскольку законодательство предусматривает применение мер ответственности административного или уголовного характера уже после совершения правонарушения или преступления. Поэтому законопроектом предусматривается введение таких превентивных мер профилактики, как защитное предписание и судебное защитное предписание, - пояснил Завалунов.

По мнению представителя Генпрокуратуры защитное предписание "не имеет целью вмешательства в дела семьи, в том числе в процесс воспитания детей", а призвано предупредить "нарушителя о возможности наступления неблагоприятных последствий при продолжении противоправных действий, не допустить совершения административного правонарушения или преступления и, тем самым, сохранить семью".

И вот, пожалуй, самое важное: Завалунов уверен, что согласно положению законопроекта, для вынесения защитного предписания определяющим является "не просто сообщение от каких-либо лиц о семейно-бытовом насилии, а установление должностным лицом органов внутренних дел факта совершения семейно-бытового насилия либо его отсутствия".

Однако в законе четко не прописано, как должностное лицо (участковый) должен узнавать о таких фактах, а главное как следить за исполнением предписаний, когда в Москве на одного участкового приходится до 5 тысяч жителей? Не приведут ли эти новеллы и закон "о профилактике бытового закона" к тому, что в помощники полицейским начнут набиваться различные фонды и общественные организации самодеятельных юристов и психологов, которые втянут супругов в выгодные для них судебные процессы? Не лишаться ли они в таком случае возможности сохранить семью и содержать своих детей?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проект закона о домашнем насилии: Не купил жене шубу - уже насильник? Выселяйся из квартиры?!

"КП" пробует разобраться в документе, который вызвал немало споров

В телевизоре и интернете рвут друг на друге рубахи - депутаты и общественники спорят - зачем нужен и что нам принесет новый Закон о «домашнем насилии». Защитит женщин от мужей-тиранов? Или разобьет тысячи семей, сделает детей сиротами, отправив их в детдом, а родителей - в тюрьму? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Она для них чужая тетя!»: бывшая наркоманка хочет забрать дочек-двойняшек из приемной семьи
Приемная мама Ольга Куприянова не хочет отдавать шестилетних девочек в руки незнакомой женщине. Родная мать говорит, что в ней проснулись материнские чувства. Кому верите в этой истории вы?
Александр Проханов об обращении Дмитрия Певцова в образе Сталина - к Владимиру Познеру: Познер так и не стал нормальным гражданином России. У него не хватает совести
Великий писатель-буревестник - вслед за известным актёром - также с иронией и сарказмом прокомментировал скандальные заявления телеведущего
Новости 24
ФАС: Мировые производители стирального порошка и шоколада поставляют в Россию продукты худшего качества
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
В Роскосмосе ответили на заявления США о «конце российской космонавтики»: Американцы до сих пор покупают у нас места на «Союзах»
Путин заявил, что Болгария затягивает реализацию «Турецкого потока» под давлением со стороны
С 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на одну тысячу рублей
Страны НАТО заявили об «агрессивных действиях» России
Коллекторы не расстроены запретом на сбор долгов по ЖКХ
Меркель не считает, что высылка российских дипломатов из Германии повлияет на саммит «нормандской четверки»
В Госдуме возмутились выдворением российских дипломатов из Германии
Вучич признался, что в Сербии ценят Путина больше, чем предыдущих российских лидеров
Савченко сделала у здания Верховной рады «курган из украинской земли» и воткнула в него елку
Зеленский хочет обменять "всех на всех" до конца года
Александр Васильев объяснил, ради чего девушки делают «губы-осьминоги»
Депутат Рады сообщил об обысках в офисе Медведчука
Правительство РФ признало Самарскую область одним из лидеров регионального развития
Детский омбудсмен считает, что закон о домашнем насилии не соответствует Конституции
Сразу в трех населенных пунктах Алтайского края появились новые фельдшерско-акушерские пункты
Украину призвали не блокировать российские сайты без решения суда
Прокурор попросил приговорить к 6 годам колонии украинского депутата за нападение на посольство России
Загитова последней выйдет на короткую программу финала Гран-При
Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек