Генпрокуратура не прочь расширить полномочия участковых, но не общественных организаций

Начальник правового управления Генеральной прокуратуры России Артур Завалунов уточнил позицию надзорного ведомства к новеллам законодательства о профилактике бытового насилия.

- Несмотря на то, что проблемам профилактики правонарушений уделено значительное внимание, вопросы предупреждения и пресечения именно семейно-бытового насилия, обеспечения защиты лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, до настоящего времени в достаточной степени не урегулированы, законодательные акты подобного содержания имеются практически во всех зарубежных странах- заявил представитель Генпрокуратуры.

И сослался на Европейский суд по правам человека по делу «Володина против Российской Федерации» который в своем решении, вынесенном в июле 2019 года, указывает на необходимость урегулирования данной проблемы. Говорят, что именно это дело подтолкнуло депутатов к "необходимости дополнительного правового регулирования в целях предупреждения и пресечения фактов насилия в семье и других бытовых условиях".

- Сотрудники полиции фактически не имеют правовых оснований для оказания эффективного воздействия на таких лиц, поскольку законодательство предусматривает применение мер ответственности административного или уголовного характера уже после совершения правонарушения или преступления. Поэтому законопроектом предусматривается введение таких превентивных мер профилактики, как защитное предписание и судебное защитное предписание, - пояснил Завалунов.

По мнению представителя Генпрокуратуры защитное предписание "не имеет целью вмешательства в дела семьи, в том числе в процесс воспитания детей", а призвано предупредить "нарушителя о возможности наступления неблагоприятных последствий при продолжении противоправных действий, не допустить совершения административного правонарушения или преступления и, тем самым, сохранить семью".

И вот, пожалуй, самое важное: Завалунов уверен, что согласно положению законопроекта, для вынесения защитного предписания определяющим является "не просто сообщение от каких-либо лиц о семейно-бытовом насилии, а установление должностным лицом органов внутренних дел факта совершения семейно-бытового насилия либо его отсутствия".

Однако в законе четко не прописано, как должностное лицо (участковый) должен узнавать о таких фактах, а главное как следить за исполнением предписаний, когда в Москве на одного участкового приходится до 5 тысяч жителей? Не приведут ли эти новеллы и закон "о профилактике бытового закона" к тому, что в помощники полицейским начнут набиваться различные фонды и общественные организации самодеятельных юристов и психологов, которые втянут супругов в выгодные для них судебные процессы? Не лишаться ли они в таком случае возможности сохранить семью и содержать своих детей?

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