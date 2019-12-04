Эффективное ЖКХ: В Барнауле при капремонте домов применяют энергосберегающие технологии

Алтайский край успешно реализует программу энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов: в 2019 году в Барнауле отремонтировали четыре многоэтажки, полностью заменив в них старую систему отопления и инженерные коммуникации на современные энергосберегающие. Работы проводятся при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, выделившего на эти цели более 11 млн рублей. Положительные перемены уже ощутили жильцы отремонтированных домов: по их словам, платить за электричество и тепло они стали гораздо меньше.

В доме № 2 на улице Ядерной оборудовали автоматизированный узел управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров. В подвалах стоят компрессоры, которые автоматически регулируют температуру батарей в зависимости от погоды. Система отопления добавляет горячую воду, ориентируясь на показания установленных на улице датчиков. Это позволяет экономить энергию и расходовать тепло только тогда, когда это действительно необходимо.

- Раньше мы только по общедомовым нуждам за электроэнергию платили 160-180 рублей, сейчас выходит в два раза меньше, - рассказывает жительница дома №2 Любовь Бричева. - До ремонта у нас без конца выключался свет. Однажды на Новый год чуть не остались без электричества. За тепло также стали платить заметно меньше. В этом году за октябрь заплатила 700 рублей, в прошлом году за этот же месяц 1200 рублей вышло.

Такое же энергоэффективное оборудование установили в доме №9 на улице Сухэ-Батора. Жильцы довольны: они тоже стали меньше платить за коммунальные услуги. Капитальный ремонт с установкой энергосберегающего оборудования делается за счет собственников. Однако значительная часть потраченных средств вернется на счет этих домов в виде финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ. В дальнейшем ТСЖ также смогут потратить эти деньги на ремонт.

Чтобы затраты на оборудование не ударили по карману жильцов, средства на его покупку и установку собирали летом, когда счета за коммунальные услуги не такие высокие. В домах на улицах Сухэ-Батора и Ядерной платеж с каждой квартиры составил от 500 до 700 рублей в месяц. Остальные деньги взяли со спецсчёта капремонта. ТСЖ уже собрали необходимые документы на компенсацию и ждут ее от Фонда содействия реформированию ЖКХ.

- Объем финансовой поддержки может составить до 80% от затраченных средств при условии, что работы по энергосберегающему капремонту дадут экономию энергетических ресурсов не менее 10%, - поясняет Главный специалист производственно-технического отдела комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула Юлия Завсеголова. - Жильцы домов, которые принимают решение о проведении капитального ремонта с применением энергосберегающих технологий, в первую очередь должны обратиться с заявкой в администрацию города с приложением протокола общего собрания собственников. Администрация города формирует общую заявку и направляет ее в Минстрой Алтайского края. Это ведомство формирует заявку от всего региона и направляет ее в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.