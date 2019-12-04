Собянин предложил внедрить новый стандарт онкологической помощи: от диагностики до лечения в одном центре

Москва применяет химиотерапию для лечения онкологии, было выделено 15,6 млрд рублей. В этом году лечили 50 тысяч человек, это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Еще одна новация - лучевая терапия. Но этого не достаточно и стоит менять структуры и оказание онкологической помощи. Об этом 4 декабря сказал мэр города Сергей Собянин во время круглого стола по вопросам совершенствования онкологической службы, в котором приняли участие главные врачи профильных стационаров и ведущие врачи-онкологи города Москвы.

- Онкология по-прежнему остается основным вызовом для нашего здравоохранения. Динамика не высокая, но она есть и она будет продолжаться в силу того, что 80% онкологических заболеваний у людей от 60 лет и выше. Эта доля населения с каждым годом растет. Мы это понимаем, поэтому уделяем большое внимание. Мы применяем новые терапевтические стандарты, заказываем новые лекарства. Иммунная терапия потребовала от города больших затрат и усилий. Это было необходимое решение. Это важнейшие шаги, которые изменили тренды, люди стали дольше жить, быстрее стали выявлять показатели. Но этого недостаточно. Нужно выявлять заболевания на раннем этапе, сократить время, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города считает, что пациент с признаками онкологии должен сопровождаться на всем пути от точной диагностики до лечения. Не бегать по клиникам, а быть в одном помещении. Для этого важно создать мощные лаборатории на базе стационаров.

- Мы приняли решение об изменениях структуры и оказания онкологической помощи, - сказал Сергей Собянин.

О нынешней ситуации помощи в лечении онкологии в столице рассказал Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы.

- На сегодня в регистре онкологическом числится 337 тысяч пациентов. Из года в год это количество увеличивается. Такой прирост связан с тем, что растет количество пациентов, у которых выявили рак на ранней стадии. Кто умирает? 80% населения - люди больше 60 лет. Четверть - люди в возрасте 80 лет. В результате технического переоснащение стандартизованный коэффициент смертности от новообразований снизился почти на 10% – с 167,0 до 149,7 на 100 тысяч населения в 2018 году, - сказал Алексей Хрипун.

Более чем на 10% выросла доля пациентов с онкологическим диагнозом, которые стоят на учете 5 лет и более (стандартный показатель эффективности лечения). Таких пациентов с диагнозом онкология, которые живут 5 лет и более, сейчас 56,4%.

Где оказывают помощь? Диспансеры, поликлиники. В настоящее время формируются шесть онкологических центров на основе следующих больниц:

Московская городская онкологическая больница № 62, Городская клиническая больница имени С.П. Боткина, Городская клиническая онкологическая больница № 1, Городская клиническая больница № 40 с филиалом в Коммунарке, Московский клинический научный центр имени А.С . Логинова. За каждым из этих центров будет закреплено население одного или двух административных округов Москвы. Там будет оказан полный спектр клинических возможностей – диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение.

В ближайшие годы в Москве будут открыты: корпус онкогематологии в больнице им. Боткина с отделениями трансплантации костного мозга и реанимации для тяжелых пациентов, медицинский центр в Коммунарке, в котором пациенты смогут проходить полный цикл лечения онкологических заболеваний и лечебно-диагностический комплекс на базе Научно-практического центра имени А.С. Логинова, в состав которого войдут консультативно-диагностическое отделение, блок с операционными разного профиля, отделения лучевой терапии.

Мэр города осмотрел капитально отремонтированный хирургический корпус Городской клинической онкологической больницы № 1Фото: Алиса ТИТКО

Конкретно

По итогам круглого стола были приняты следующие решения:

- внедрить новый стандарт онкологической помощи, который позволит сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начинать лечение;

- расширить программу обеспечения новейшими таргетными и имунными лекарственными препаратами с 6 до 10 локализаций рака. В программу будут включены препараты, предназначенные для лечения еще 4 локализаций – рака мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи.

Кроме того, в ходе круглого стола обсуждались планы развития Онкологической службы Москвы, включающие планы открытия 3 новых центров лучевой терапии, 4 новых онкодиспансеров и ряда профильных отделений в крупнейших городских больницах.