2019-12-04T17:14:06+03:00
Общество

Дмитрий Певцов в костюме Сталина назвал Познера врагом народа за слова о гомосексуализме

Мария Арбатова заявила: нельзя сравнивать авторитет известного телеведущего и хамящего актера [видео]
Игорь ЯКУНИН
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Актёр Дмитрий Певцов обратился к Владимиру Познеру в образе "Вождя народов".Актёр Дмитрий Певцов обратился к Владимиру Познеру в образе "Вождя народов".Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Телеведущий Владимир Познер опубликовал в своем Инстаграм пост о том, что гомосексуализм — это вариация нормы, и с ним рождаются 10% землян. Популярный журналист также счел тех, кто пытается запретить аборты, мракобесами. Актер и певец Дмитрий Певцов в образе Сталина записал обращение к Познеру, сообщив, что считает того врагом российского народа, который не любит то место, где живет и которому «плевать на то, что происходит в стране». ВВП отказался отвечать и комментировать случившееся.

Дмитрий Певцов в образе Сталина ответил Владимиру Познеру.

Известная писатель и защитник прав женщин Мария Арбатова так прокомментировала «КП» эту ситуацию:

- Вы к заочному спору Познера и Певцова, которых знаете лично, вокруг гомосексуализма и абортов как отнеслись?

- Певцов Познеру просто нахамил.

- Тема сложная, люди известные — кто из них « более прав»?

- Я бы ни одной секунды не сравнивала авторитет умного, интеллигентного и образованного Познера и уровень хамящего актера Певцова. Который уже не один раз высказывал по глупости какие то претенциозные вещи. Кроме того, Познер уже отказался это всё комментировать и сказал, что никто другой это комментировать тоже не должен.

- Вы с Познером прежде общались в эфире?

- Однажды я была на программе у Познера. Мы разговаривали совершенно о другом предмете. Там присутствовал человек, обсуждать которого было ниже нашего достоинства. И Познер сказал мне такую вещь. Его бабушка устраивала приемы. Когда приходил человек, который во время еды не вытирал рот салфеткой и на бокале оставлял отпечатки своих губ — этого человека больше просто не приглашали в дом. Позиция Познера и всех нормальных людей — больше не приглашать в дом. Певцов просто пиарится на имени Познера.

- Вы полагаете?

- Конечно, после ухода Марка Захарова схватка за то, кто возглавит Ленком, идет. У Певцова шансов нет, но он берегов не видит, ему кажется, что он игрок. И потому он решил о себе заявить. Хотя Познер его не трогал все это время. Чтобы Певцов вдруг вышел на арену.

Мария Арбатова прокомментировала для "КП" высказывания Дмитрия Певцова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Арбатова прокомментировала для "КП" высказывания Дмитрия Певцова.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Познер заявил, что каждый десятый на земле — гомосексуалист от рождения...

- Это Всемирная организация здравоохранения считает, что 10% населения — люди гомосексуальные. Из них только 4% никогда не имели контакта с противоположным полом. Естественно, Познер не проводил собственных исследований. Он воспользовался той информацией, которой пользуется вся цивилизованная часть человечества.

- Познер также назвал мракобесами тех, кто запрещает аборты.

- Это действительно мракобесие. И количество женщин, погибших в период официального запрета абортов — оно также известно любому культурному человеку. Которым Певцов не является.

- Дискутировать на эту тему нужно?

- Здесь нет дискуссии, здесь есть провокация. Провокация Певцова - чтобы повысить уровень цитируемости и привлечь к себе внимания. Моська - знать она сильна, коль лает на слона. Несопоставимые авторитеты по всем статьям.

- Вы предположили, что выпад Дмитрия связан, в том числе, с выборами нового худрука Ленкома взамен ушедшего Марка Захарова?

- Думаю, с этим тоже. До сей поры Познеру Певцов сто лет не снился. Я бы поняла, если бы бесконечно один о другом что-то рассказывал. В любой программе Познера есть вещи, которые свидетельствуют, что он культурный человек, который защищает либеральные ценности. Ну, а Певцов проснулся вдруг. И ему предложили идти лесом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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