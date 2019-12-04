2019-12-04T17:10:27+03:00
Политика

Кто тут в НАТО последний?

Новые комики украинской хроники
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Зеленского обложили как волка, красными флажками, запретив ему выходить за пределы загона.Зеленского обложили как волка, красными флажками, запретив ему выходить за пределы загона.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Цирк на Украине продолжается с переменным успехом, но с постоянными выступлениями комиков вне зависимости от амплуа артистов на представлении. Был ли факир отравлен алкоголем, наука пока не установила, но после номера группы точно пьяных депутатов-акробатов, шпрехшталмейстер прогнал с арены клоунов.

ПРАЗДНИК К НИМ ПРИХОДИТ

Мазохизм шагает по Украине семимильными шагами. Ровно 80 лет назад, 4 декабря 1939 года Указом Президиума ВС СССР была образована Львовская область в составе УССР. Львов приняли в состав Украины. Если вы думаете, что в Киеве решили отметить эту дату, то глубоко заблуждаетесь. Потому что на Украине решили торжественно отметить в следующем году присоединение части украинских территорий к … Польше. А именно, 100-летие подписания Варшавского договора 21 апреля 1920 г. между Польшей и УНР, по которому поляки забрали себе часть территорий в обмен на признание независимости Украины. В частности, УНР, вскоре бесславно прекратившей свое существование. Решение об этом в своем постановлении о торжествах в 2020-м году приняла Верховная Рада. Праздник утраты территорий будет отмечаться на Украине на государственном уровне.

Почему-то кажется, что вскоре праздников такого рода на Украине может существенно прибавиться.

А НАТО НАДО?

Парламент Украины продолжает веселить достопочтенную публику. 3 декабря депутаты обсудили пути дальнейшего сближения с НАТО, «несмотря на нерешетильность Североатлантического альянса в противостоянии российской агрессии» и приняли еще одно решение о «безальтернативности вступления Украины в организацию Североатлантического договора». Особо отметили в Раде значение этого шага для всей планеты.

- Будущее безопасности трансатлантического пространства сейчас решается в Украине, и предоставление нашему государству Плана действий относительно членства — это наиболее эффективная и выверенная инвестиция в мир и безопасность нашего общего будущего, - говорится в постановлении. Там же президента Зеленского обязали «обеспечить подготовку и подачу» заявки на ПДЧ (План действий по членству) в НАТО.

Правда, спустя несколько часов, оказалось, что произошла техническая ошибка, и на сайте опубликовали неверное заявление. Старый вариант, а не окончательный. А в окончательном варианте от Зеленского уже не требовали подавать заявку на ПДЧ. В странах НАТО у многих явно после этого отлегло, как говорится, от сердца. А то ведь их-то не спросили.

Впрочем, как оказалось, Украина уже сделала очень важный шаг в НАТО. Как сообщается Киев оплатит единовременный взнос, чтобы получить помещение в штаб-квартире блока. Сумма взноса за комнату неизвестной пока площади составит 850 тысяч евро. Членом еще не стала, но деньги уже исправно несет.

ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗАГОНЕ

По информации украинской стороны, в подготовленном к подписанию по итогам саммита «нормандской четверки» коммюнике никаких прорывных решений от саммита ждать не стоит. По словам главы МИД Украины Пристайко, лидеры стран подтвердят произведенное успешное разведение войск, предложат новые места для дальнейшего разведения, определят участки для разминирования и, отметив успех проведенного обмена «удерживаемыми лицами», призовут ускорить работу по обмену «всех на всех».

Тем временем, Порошенко, Тимошенко и Вакарчук подписали совместное заявление, которым запретили Зеленскому «допускать компромиссы относительно унитарного государства и федерализации, а также относительно европейского и евроатлантического курса». Он не должен соглашаться на проведение выборов на «временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации». «Запрещено» допускать компромиссы по «деоккупации» и возвращению Крыма на Украину. И, наконец, Зеленский должен заявить о невозможности прекращения международных судебных процессов против России. Фактически, Зеленского обложили как волка, красными флажками, запретив ему выходить за пределы загона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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