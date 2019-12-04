«Нельзя сразу вкладывать опрометчиво все свои деньги. Сначала надо все изучить»

Ведущий: Максим Коряко.

В гостях: модельер обуви, основатель бренда IDDIДарья Деткина.

М. Коряко:

- Это Радио «Комсомольская Правда». В эфире программа «Свое дело» и сегодня мы, как обычно, разбираем бизнес, который может открыть каждый из нас. Совсем недавно у нас в студии был руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин и мы говорили о государственной поддержке предпринимателей. А сегодня у нас в гостях предприниматель, который такую поддержку уже получил, - модельер обуви, кандидат технических наук и основатель бренда IDDI Дарья Деткина. Основной ее бизнес - индивидуальный пошив обуви под заказ. Даша, привет.

Д. Деткина:

- Привет, Максим.

М. Коряко:

- Расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось? Как к тебе пришла идея открыть именно обувной бизнес?

Д. Деткина:

- Я закончила Московский государственный университет дизайна и технологий по специальности инженер-конструктор изделий из кожи. Регулярно участвовала со своими коллекциями в показах. Потом устроилась на работу в компанию, которая занималась пошивом обуви и одежды для звезд шоу-бизнеса. Это преимущественно обувь на высоком каблуке, на формованных подошвах. Проработала так несколько лет, параллельно защитила кандидатскую диссертацию. И вдруг поняла, что мне стало чего-то не хватать. Движухи, наверное. И я стала пробовать свои собственные силы в мужской и женской обуви, отшивая своим знакомым, друзьям. Потом это хобби перешло уже в индивидуальное предпринимательство. В 2017 году мы зарегистрировались как компания. И вот работаем, трудимся.

М. Коряко:

- Расскажи подробнее о продукции, которую выпускает ваша мини-фабрика?

Д. Деткина:

- Мы шьем обувь на заказ. Мы разрабатываем коллекции обуви для дизайнеров, для физических лиц. Также создаем колодки, каблуки, делаем сложный ремонт обуви, который, например, в обычных ремонтных мастерских не могут сделать физически. Например, у нас был заказ, когда у человека на очень клевых полуботинках остроносых была ручная роспись в виде черепа и он не мог эту обувь носить. Мы перетянули эти полуботинки. В обычной мастерской такого не сделают.

М. Коряко:

- Что из себя представляет ваша «фабрика»? Что это за помещение? Сколько квадратных метров, какое оборудование там установлено для работы?

Д. Деткина:

- Это небольшое ателье в 12 квадратных метров. Но мы его не арендуем, оно уже в нашей собственности. Там стоит швейная машинка для средних и тяжелых материалов, швейная машинка для одежных материалов, шлифовальный станок, дрель, гравер, фен промышленный. Одновременно в этом помещении могут работать три специалиста. Наши потребители - мужчины и женщины, которым сложно найти обувь в магазине. Например, есть люди, у которых отекают ноги. Вроде бы они могут подобрать в магазине обувь, но в конце дня им становится дискомфортно. Так же среди наших клиентов люди, которые ищут определенный дизайн, цвет, модель. Сложнее всего работать с женщинами. У женщины более эмоциональное восприятие обуви. Мужчины проще: вот есть по факту обувь, он смотрит на ее, если ему нравится, берет. А женщина многое себе рисует в воображении, она все представляет. И, если результат не оправдывает ожидания… Но мы справляемся даже с самыми сложными заказами.

М. Коряко:

- Даете ли вы рекламу?

Д. Деткина:

- У нас был положительный опыт Яндекс-рекламы. Но сейчас мы ею уже не пользуемся. Сейчас на нас работает сарафанное радио и соцсети.

М. Коряко:

- Какой у вас средний чек?

Д. Деткина:

- В районе 30 тысяч рублей.

М. Коряко:

- А максимум-минимум?

Д. Деткина:

- Так как мы занимаемся в том числе и ремонтом, то минимум может быть и полторы тысячи рублей. А максимум… У нас есть дизайнерская обувь, которая стоят в районе тысячи евро - более 60 тысяч. Себестоимость у нас составляет в среднем 60% от стоимости пары.

М. Коряко:

- То есть, 40% - это чистая прибыль, которая остается у вас после продажи?

Д. Деткина:

- Да. Но 10% из них, или даже больше, мы оставляем на непредвиденные расходы. Это производство, иногда приходится чинить оборудование.

М. Коряко:

- Ты сказала, что у вас помещение находится в собственности, но представим, что вы все-таки берет эти 12 квадратных метров в аренду. Сколько они стоили бы?

Д. Деткина:

- Думаю, что в нашем районе - а это восток Москвы - 20-25 тысяч рублей.

М. Коряко:

- Какой у тебя был первоначальный капитал?

Д. Деткина:

- Когда я решилась на то, чтобы начать серьезнее относиться к своему хобби, у меня на руках было 150 тысяч рублей. Конечно, они быстро улетели. Это были расходы на кожу, на комплектующие, на оборудование. Также это была оплата работы мастеров над первыми пробными парами. Я должна была попробовать, комфортно мне с мастером работать или нет? Сложность нашего процесса всего - это люди. Непросто подобрать человека, который не просто хорошо делает, но еще и порядочен, не подводит тебя по срокам и не обманывает тебя по деньгам.

М. Коряко:

- Через какое время вы вышли в плюс?

Д. Деткина:

- В принципе, мы со второго года мы в плюсе. Сейчас прибыль в районе 30-40 тысяч рублей в месяц.

М. Коряко:

- Как ты видишь, можно этот бизнес усилить? То есть, увеличить прибыль, допустим, до 100-150 тысяч?

Д. Деткина:

- Бизнес - это как солнышко. У нас должны быть несколько лучиков. Если лучик один завял, то остальные его кормят. Индивидуальный пошив должен сочетаться с мелкосерийным производством. Мы над этим думаем.

М. Коряко:

- Какой у вас сейчас ежемесячный объем продаж?

Д. Деткина:

- В среднем мы производим в месяц около 4-5 пар на 120-150 тысяч рублей.

М. Коряко:

- Помимо всего прочего, в твоем предпринимательском опыте есть опыт получения государственной поддержки. Какую поддержку ты получила и насколько это было сложно?

Д. Деткина:

- Пока мой опыт пока заключается только в образовательной части. Я прошла Стартап-школу МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы» - подразделение Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, - Ред.). Как жаль, что я раньше туда не попала, в самом начале своего пути предпринимателя. На первом этапе ты стоишь перед миллионом вопросов и не знаешь, как правильно поступить? Стать ИП или зарегистрировать ООО? Кто-то говорит, что это очень много денег стоит, кто-то говорит, что вы сами не оформите. В стартап-школе я получила очень важные знания. На самом деле, все можно самим оформить. Это все легко, так что все вот эти фирмочки, которые оказывают услуги по оформлению ООО, ИП и так далее, это для ленивых, которые не считают собственные деньги.

М. Коряко:

- На какое количество уроков, занятий или встреч ты сходила?

Д. Деткина:

- Этот процесс длится до сих пор. Обучение в стартап-школе длилось пять дней, с 10 часов утра до 17:00 с небольшим перерывом. А теперь я пару раз в месяц хожу на семинары, которые проводит то же ГБУ «Малый бизнес Москвы». Мне это очень помогает развиваться.

М. Коряко:

- Есть ли у тебя еще какие-то планы по поводу получения такой государственной поддержки? Наверняка, раз ты человек теперь опытный, ты уже поняла, что это важно и реально…

Д. Деткина:

- Сейчас я рассматриваю вопрос поиска инвестора как раз через ГБУ «Малый бизнес Москвы». И меня интересует в перспективе помощь в поиске помещения. Нам нужно расти и расширяться.

М. Коряко:

- Какие основные сложности в своем бизнесе ты могла бы отметить?

Д. Деткина:

- У каждого направления бизнеса есть свои узкие места. У нас это долгие деньги. Приходится делать несколько макетов, чтобы действительно угадать ожидания человека. После макета делается сразу чистовик. В отличие от одежды, обувь не распорешь и не переделаешь. То есть готовая пара - это затраты на труд и материалы. И потом - качество материалов. В Москве с этим немного туговато. Если я сейчас заказываю темно-синий нубук (мелковорсистая кожа, - Ред.), не факт, что он будет в следующий раз. Или, например, клиент приходит и говорит: я хочу фуксию (оттенок пурпурного цвета, - Ред.). Я еду в магазин, а у меня перед носом уносят последнюю пачку этого материала. Очень скудный выбор по комплектующим. В том же Петербурге выбор лучше. Там можно подошвы из микропористой резины выбирать в нескольких цветах, а у нас только черно-белый и иногда красный.

М. Коряко:

- Чего в этом небольшом обувном бизнесе делать ни в коем случае нельзя?

Д. Деткина:

- Нельзя сразу вкладывать опрометчиво все свои деньги. Например, если это мелкая серия, выпускать все на свой вкус и цвет обувь или аксессуары - риск. Мы на первом этапе не знаем точного запроса целевой аудитории. Первом делом нужно определить, кому вы будете это продавать, а потом уже разрабатывать систему сбыта. И еще я бы не стала кредитоваться в самом начале. А сейчас мне интересны предложения инвесторов, я рассматриваю предложения по кредитам. Также никогда нельзя работать без чеков, договоров, технического задания, потому что первый раз вы, может, и проскочите, а второй - не факт. Чем официальнее, чем все прозрачнее и чище, тем лучше для вас самих!