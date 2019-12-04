В столице проведут стажировки для нянь старшего возраста

Центр «Моя карьера» в партнерстве с сервисом «Бабушка на час» приглашает москвичек старшего возраста на стажировку. Тем, кто пройдет обучение, предложат практику в игровой комнате центра «Моя карьера».

Сервис «Бабушка на час» не первый год занимается обучением нянь, которые приходят работать в семьи к детям. Сейчас стартовала программа бесплатных образовательных курсов для будущих нянь предпенсионного и пенсионного возраста. Обучение проводится при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы. На учебную программу выделен грант мэра Москвы. В рамках программы уже подготовили 1100 москвичей. Благодаря обучению люди старшего возраста могут найти работу по душе и получить дополнительный доход.

Фото: пресс-служба центра «Моя карьера».

Курс включает в себя занятия по таким дисциплинам, как возрастная психология, методики раннего развития, конфликтология, этика домашнего персонала, особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение безопасности детей, оказание первой доврачебной помощи и др. Все эти знания пригодятся няням в работе с детьми и детскими коллективами.

Чтобы пройти итоговую аттестацию, свои профессиональные навыки будущие няни покажут на практике. Для этого центр «Моя карьера» устроит стажировки в своей игровой комнате. Успешно прошедшие практику получат подтверждающий сертификат, который поможет им в трудоустройстве.

Фото: пресс-служба центра «Моя карьера».

Обучение будет проходить на двух площадках: в клубном городском пространстве «Мой социальный центр» (ул. Сущевский вал, д. 31, стр. 2) и в «Точке Кипения» Агентства стратегических инициатив (Малый Конюшковский пер., д. 2). Кроме того, проводятся психологические коррекционные группы по работе с эмоциональным и профессиональным выгоранием для уже работающих нянь.

Регистрация на обучающий курс - на сайте организатора (http://babushkanachas.ru/nanny.html). Или по телефонам +7 (916) 252-23-79; +7 (977) 531-78-10; +7 (977) 712-80-23.